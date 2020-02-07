"В прессе пишут полный ужас". Российская гимнастка опровергла информацию о попытке суицида

По словам российской гимнастки Александры Солдатовой, она не совершала попытку суицида, а порезала палец на кухне.

Российская гимнастка Александра Солдатова опровергла информацию о попытке суицида, видеообращение было опубликовано 6 февраля на странице в Instagram тренера Александры, Анны Дьяченко.

"Хочу сказать, чтобы все перестали за меня беспокоиться, со мной все прекрасно. В прессе пишут полный ужас и неправду. У меня просто нет слов", – сказала Солдатова.

По словам девушки, она делала завтрак и порезалась.

"Такое бывает: ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. Я еду на тренировку и чувствую, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением. Я предупредила тренера, что опоздаю, заехала в больницу и на этом вся история закончилась. А тут пишут такой ужас", – сказала гимнастка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Без комментариев! И НИКОГДА НЕ ВЕРЬТЕ ПРЕССЕ!!! Публикация от AV (@love_shumik) 6 Фев 2020 в 4:41 PST

6 февраля российский ресурс "Агентство городских новостей "Москва" сообщило, что Солдатова была госпитализирована после попытки суицида.

Российская гимнастка является четырехкратной чемпионкой мира (2014-го, 2015-го и 2018 годов), а также трехкратной обладательницей золотых медалей чемпионата Европы (2015-го, 2017-го и 2019 годов).