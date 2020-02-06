Российская чемпионка мира по художественной гимнастике госпитализирована после попытки суицида – СМИ

По информации российского ресурса "Агентство городских новостей "Москва", у российской гимнастки Александры Солдатовой диагностирована булимия.

Российская гимнастка Александра Солдатова 5 февраля была госпитализирована в одну из московских больниц после попытки суицида, сообщает российский ресурс "Агентство городских новостей "Москва".

По информации источника, спортсменка имеет телесные повреждения, которые были нанесены при попытке самоубийства. Также у Солдатовой диагностирована булимия.

Российская гимнастка является четырехкратной чемпионкой мира (2014-го, 2015-го и 2018 года), а также трехкратной обладательницей золотых медалей чемпионата Европы (2015-го, 2017-го и 2019 года).