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"Мы должны быстро войти в темп". Шмыгаль провел первое заседание нового правительства

Первое заседание нового Кабинета Министров Украины, которое вел премьер-министр Денис Шмыгаль, посвятили подготовительным и техническим кадровым вопросам, а также коронавирусу.

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Шмыгаль: Мы осознаем, что решение задач будет нелегким
Шмыгаль: Мы осознаем, что решение задач будет нелегким
Фото: kmu.gov.ua

5 марта Кабинет Министров Украины провел первое заседание в новом составе. Об этом проинформировал сайт ведомства.

"Состоялось первое учредительное заседание нового правительства под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Заседание было посвящено подготовительным и техническим кадровым вопросам... Было принято решение об усилении оперативного штаба по предупреждению занесения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV", – сказано в сообщении.

Обращаясь к членам правительства, Шмыгаль заявил, что "предстоит много работы".

"Мы должны быстро войти в темп. Хочу отметить, что правительство, министерства сделают максимально необходимое, чтобы результат был положительным и ощущался людьми... Перед нами серьезные вызовы – экономические, социальные, политические. Мы осознаем, что решение задач будет нелегким", – подчеркнул премьер.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств остаются вакантными.

Теги: Украина, Кабинет Министров, правительство, Денис Шмыгаль, заседание, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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