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"Где-то на уровне Бангладеш". Земан прокомментировал уровень жизни в Украине

По словам президента Чехии Милоша Земана, Украина пострадала от значительной коррупции.

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Земан считает, что вступление Украины в Евросоюз имеет экономические барьеры
Земан считает, что вступление Украины в Евросоюз имеет экономические барьеры
Фото: ЕРА

Уровень жизни в Украине сравним с уровнем жизни в Бангладеш. Об этом президент Чехии Милош Земан заявил словацкому изданию Správy в интервью, опубликованном 4 марта.

У него спросили его мнение по поводу возможного вступления Украины в Европейский союз.

"Проблема в первую очередь экономическая. Союз предоставляет субсидии более бедным государствам-членам, и это нормально. Говорят, что в Украине уровень жизни измеряется реальной заработной платой где-то на уровне Бангладеш. Если бы он получал субсидии от Союза, что означало бы, что все деньги пойдут на Киев, тогда как другие страны – члены ЕС должны будут протестовать, особенно более бедные", – ответил Земан.

По его словам, "Украина пострадала от значительной коррупции" и нет полной уверенности, что деньги, которые могут выдать Киеву в качестве помощи, не окажутся "в карманах олигархов".

"Если экономическая ситуация в Украине станет более прозрачной и в то же время влияние олигархов уменьшится как минимум на 50 процентов, мы сможем обсудить возможность активизации сотрудничества с ЕС", – считает президент Чехии.

7 февраля 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В декабре 2019 года, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине составила 12 264 грн.

Теги: Украина, Бангладеш, зарплата, Милош Земан, евроинтеграция, Европейский союз
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