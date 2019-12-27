Земан заявил, что из-за позиции РФ относительно "Пражской весны" может отказаться от визита в Москву

Президент Чехии Милош Земан назвал "абсолютной наглостью" возражения МИД РФ против решения Праги считать 21 августа днем памяти жертв подавления "Пражской весны" в 1968 году.

Земан еще не определился, поедет ли в Москву Фото: ЕРА

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отказаться от визита в Москву, куда президент РФ Владимир Путин пригласил его на празднование 75-й годовщины победы во Второй мировой войне. Об этом он сказал в интервью порталу Parlamentnilisty.cz, которое было опубликовано 27 декабря.

Земана спросили, что он думает по поводу заявления МИД РФ, в котором были возражения против решения Праги признать 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году. Те события известны как подавление "Пражской весны".

Президент Чехии ответил, что позиция российских дипломатов – "абсолютная наглость".

Он отметил, что думает, ехать ли в Москву вообще. По словам Земана, один из наиболее вероятных вариантов – что он все-таки отправится в РФ и спросит россиян: "Отмечать эту годовщину?" (видимо, речь идет о 75-летии окончания войны).

С января по август 1968 года в Чехословакии проходили реформы, названные "Пражской весной". Чтобы остановить преобразования в стране, в ночь на 21 августа 1968-го войска Советского Союза и нескольких его союзников – Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии – начали вторжение в Чехословакию. В Праге и других городах прошли протесты, переросшие в беспорядки. Жертвами столкновений стали более 100 человек.

В 2018 году Чехия признала происходившее вторжением и оккупацией.