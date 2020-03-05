Шмыгаль: Я уйду с должности, если не оправдаю надежд украинцев

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, у него "не так много врагов".

5 марта в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на вопрос, в каком случае он покинет пост.

"Я уйду с должности, если не оправдаю надежд украинцев", – сказал он.

Премьер также отметил, что у него "не так много врагов", и ответил на вопрос, в чем он откажет президенту.

"Я откажу президенту в разных случаях, но не представляю, что президент может что-то попросить или дать, что является незаконным или приведет к моему отказу", – подчеркнул Шмыгаль.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств остаются вакантными.