"Вместо решения проблем мы начинаем их "кормить". Оржель объяснил, почему больше не министр

По словам экс-министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, сделать больше его команде "где-то просто не хватило возможностей".

Оржель: Не стыдно ни за один день своей работы Фото: menr.gov.ua

Бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил 5 марта в Facebook, что сам решил уйти с должности.

"Я выбрал путь не быть министром... Почему? В момент, когда стране нужны сложные решения, когда необходимо сжать зубы и делать непопулярные, но жизненно необходимые вещи, и только через некоторое время мы получим результат, у меня появилось ощущение, что вместо решения проблем мы начинаем их "кормить", – написал он.

Экс-министр отметил, что ему "не стыдно ни за один день своей работы".

"Я благодарен команде, которая согласилась работать со мной почти в круглосуточном режиме. Где-то просто не хватило возможностей сделать больше. Я неприятно удивлен, что очень сложно найти профессиональных, честных и принципиальных людей, с которыми можно работать. Более того, в некоторых людях начинаешь разочаровываться. Но несмотря ни на что, за полгода нам удалось сделать много положительных вещей как для экологии, так и для энергетики", – считает Оржель.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского.

Должности глав четырех министерств, в том числе ранее возглавляемого Оржелем, остаются вакантными.