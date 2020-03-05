Зеленский встретился с послами G7 и ЕС и объяснил цель перезагрузки Кабмина

Во время встречи с представителями Евросоюза и G7 президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что перезагрузка Кабинета Министров имеет целью улучшение результативности работы исполнительной власти.

Зеленский отметил, что перезагрузка Кабмина не повлияет на провозглашенные приоритеты во внутренней и внешней политике Фото: president.gov

Во время рабочей поездки в Полтавскую область президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" и главой представительства ЕС в Украине. Об этом сообщает 5 марта пресс-служба Офиса президента.

В частности, Зеленский подчеркнул, что перезагрузка Кабинета Министров имеет целью улучшение результативности работы исполнительной власти и не повлияет на провозглашенные приоритеты во внутренней и внешней политике.

Зеленский поблагодарил глав дипломатических представительств стран "Большой семерки" и Европейского союза за практическую помощь и политическую поддержку избранного Украиной пути реформ.