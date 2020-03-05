Зеленский встретился с послами G7 и ЕС и объяснил цель перезагрузки Кабмина

Во время рабочей поездки в Полтавскую область президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" и главой представительства ЕС в Украине. Об этом сообщает 5 марта пресс-служба Офиса президента.
В частности, Зеленский подчеркнул, что перезагрузка Кабинета Министров имеет целью улучшение результативности работы исполнительной власти и не повлияет на провозглашенные приоритеты во внутренней и внешней политике.
Зеленский поблагодарил глав дипломатических представительств стран "Большой семерки" и Европейского союза за практическую помощь и политическую поддержку избранного Украиной пути реформ.
4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств остаются вакантными.