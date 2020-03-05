В украинском МИД осудили визит делегации Сицилии в оккупированный Крым

В Министерстве иностранных дел Украины визит делегации муниципалитетов Сицилии в Крым назвали откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права.

В МИД Украины напомнили, что лидеры Италии не признают оккупацию Крыма Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

В Министерстве иностранных дел Украины осудили поездку делегации муниципалитетов Сицилии на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым. Об этом говорится в заявлении МИД.

"Указанная поездка является откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права и подрывающей суверенитет и территориальную целостность Украины", – отметили в министерстве.

Также в МИД напомнили, что во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Рим итальянские лидеры на высшем уровне подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

2 марта так называемый глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил "РИА Новости", что делегация из Сицилии впервые прибыла с официальным визитом в Крым.

По его словам, в составе делегации шесть человек: двое глав муниципальных образований, двое менеджеров муниципальных образований, один заместитель главы и один сопровождающий.