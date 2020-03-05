Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В украинском МИД осудили визит делегации Сицилии в оккупированный Крым

В Министерстве иностранных дел Украины визит делегации муниципалитетов Сицилии в Крым назвали откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В МИД Украины напомнили, что лидеры Италии не признают оккупацию Крыма
В МИД Украины напомнили, что лидеры Италии не признают оккупацию Крыма
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

В Министерстве иностранных дел Украины осудили поездку делегации муниципалитетов Сицилии на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым. Об этом говорится в заявлении МИД.

"Указанная поездка является откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права и подрывающей суверенитет и территориальную целостность Украины", – отметили в министерстве.

Также в МИД напомнили, что во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Рим итальянские лидеры на высшем уровне подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

2 марта так называемый глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил "РИА Новости", что делегация из Сицилии впервые прибыла с официальным визитом в Крым.

По его словам, в составе делегации шесть человек: двое глав муниципальных образований, двое менеджеров муниципальных образований, один заместитель главы и один сопровождающий. 

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Италия, аннексия, Сицилия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Dream BIG Forum собрал 1,5 млн грн для фонда "Таблеточки"
Dream BIG Forum собрал 1,5 млн грн для фонда "Таблеточки"
  Мейхер обвинила российскую передачу "Секрет на миллион" в заказном сюжете о своем отце
  Мейхер обвинила российскую передачу "Секрет на миллион" в заказном сюжете о своем отце
Netflix назвал зарплаты своих сотрудников
Netflix назвал зарплаты своих сотрудников
Режиссер "Отряда самоубийц 2" Ганн показал неофициальный постер ленты
Режиссер "Отряда самоубийц 2" Ганн показал неофициальный постер ленты
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS