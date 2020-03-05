В украинском МИД осудили визит делегации Сицилии в оккупированный Крым

В Министерстве иностранных дел Украины осудили поездку делегации муниципалитетов Сицилии на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым. Об этом говорится в заявлении МИД.
"Указанная поездка является откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права и подрывающей суверенитет и территориальную целостность Украины", – отметили в министерстве.
Также в МИД напомнили, что во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Рим итальянские лидеры на высшем уровне подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
2 марта так называемый глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил "РИА Новости", что делегация из Сицилии впервые прибыла с официальным визитом в Крым.
По его словам, в составе делегации шесть человек: двое глав муниципальных образований, двое менеджеров муниципальных образований, один заместитель главы и один сопровождающий.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.