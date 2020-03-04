Российский поэт Бывшев: Мы через полвека Китаю Сибирью заплатим за Крым

В России пророчить – не диво.
Сквозь годы я с радостью зрю:
Грядущее неторопливо
Готовит нам кару свою.
И вижу счастливейший день я,
Воздастся когда по делам
И мерзкие все преступленья
Стократно аукнутся нам.
Мы зла переполнили чашу.
Запущен обратный отсчет...
Бог проклял Империю нашу.
Ее уж ничто не спасет.
Иллюзий я здесь не питаю.
Создатель глаза мне открыл:
Мы через полвека Китаю
Сибирью заплатим за Крым.
Бывший школьный учитель из поселка Кромы Орловской области РФ Бывшев стал фигурантом шести уголовных дел, пять из которых возбудили из-за стихотворений, поддерживающих Украину и осуждающих политическую обстановку в России.
По нескольким уголовным делам Бывшев понес наказание в виде обязательных работ.
В октябре 2019 года дела в отношении него прекратили в связи с частичной декриминализацией ч. 1 ст. 282 Уговлоного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды).