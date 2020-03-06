"Я экономист". Шмыгаль ответил на вопрос, не профан ли он в экономике

Премьер-министра Украины Денис Шмыгаль охарактеризовал своего предшественника Алексея Гончарука как руководителя правительства, чьи реформы нужно завершить.

5 марта в эфире телеканала "1+1" премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля спросили, не профан ли он в экономике.

"Нет. Я экономист, кандидат экономических наук", – ответил глава правительства.

На вопрос, что важнее – правильный путь или результат – Шмыгаль отметил, что важно то и другое.

Своего предшественника на должности премьер-министра, Алексея Гончарука, он назвал "руководителем правительства технократов, бескоррупционного, начавшего реформы, которые нужно продолжать и завершать".

Шмыгаль также отметил, что по Кабмину передвигается пешком, а не на самокате, как Гончарук.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств остаются вакантными.

Шмыгаль родился во Львове, по образованию – инженер-экономист. В 1997-м с красным дипломом окончил Национальный университет "Львівська політехніка" по специальности "менеджмент в производственной сфере". В 2003-м окончил аспирантуру в Институте региональных исследований НАН Украины. Шмыгаль кандидат экономических наук, защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.