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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Шмыгаль подкорректировал свое заявление о воде для Крыма: Не сможем подавать до деоккупации полуострова

В эфире телеканала "1+1" 5 марта премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. Это заявление вызвало критику в соцсетях, журналист Юрий Бутусов призвал СБУ начать уголовное производство в отношении главы правительства. В ночь на 6 марта Шмыгаль написал в Facebook, что некоторые его слова "потерялась в шуме студии", и Киев сможет подавать воду в Крыму только после его возвращения под контроль Украины.

Шмыгаль после эфира объяснил в Facebook свое заявление
Шмыгаль после эфира объяснил в Facebook свое заявление
Фото: EPA

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что телевизионное ток-шоу – не лучшая площадка для обсуждения сложных тем, таких как подача воды оккупированному Россией полуострову Крым. Об этом он написал в Facebook в ночь на 6 марта. 

5 марта в эфире программы "Право на владу" на "1+1" Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе"Это не вопрос торговли с оккупантами, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму", – сказал он в студии. 

Это заявление вызвало критику в соцсетях. Народный депутат от "Голоса", музыкант Святослав Вакарчук написал в Facebook, что украинские власти готовы подавать воду в Крым оккупантам. "Не нашим людям, потому что они полностью обеспечены водой для собственных нужд, а российским военным базам, российским предприятиям, российской экономике. Господин Шмыгаль, вы это серьезно?" – обратился депутат к премьеру. 

https://www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/posts/1575174819272943

Журналист, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" назвал заявление Шмыгаля позорным и призвал президента Владимира Зеленского немедленно его опровергнуть, а Службу безопасности Украины – "открыть уголовное дело против предателя". 

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/3789842077722727

После эфира Шмыгаль написал в Facebook, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного Крыма, и хочет помогать этим людям.

"Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам разделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно. Этот тезис потерялась в шуме студии. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", – отметил премьер.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2608314466118217&id=100008190666291

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения Крыма.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Теги: Крым, Святослав Вакарчук, оккупация, Юрий Бутусов, вода, Денис Шмыгаль
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