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Зеленский выйдет из переговоров с Путиным, если через год не будет прогресса по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не хочет пять лет своего президентства заниматься реализацией Минских соглашений об урегулировании конфликта на Донбассе, поэтому дал себе год, чтобы добиться прогресса в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Единственная встреча Зеленского с Путиным состоялась в декабре 2019 года в Париже
Единственная встреча Зеленского с Путиным состоялась в декабре 2019 года в Париже
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский готов выйти из переговорного процесса с президентом России Владимиром Путиным через год, если за это время не удастся достичь прогресса относительно урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом он заявил в интервью британской газете The Guardian, полный текст которого будет опубликован 7 марта. 

По его словам, украинская власть может в течение года работать над соглашением об урегулировании конфликта, но не дольше. 

Комментируя встречу с Путиным в декабре в рамках саммита "Нормандской четверки", Зеленский сказал, что она имела "несколько эмоциональных аспектов". Он считает, что ему удалось достучаться до российского коллеги. "Думаю, он меня услышал. У меня было такое чувство. Надеюсь, оно не ложное", – отметил украинский президент. 

По мнению Зеленского, стороны должны гибко подходить к реализации Минских соглашений об урегулировании конфликта, которые были подписаны Украиной под давлением. Путин, как сказал Зеленский, неоднократно отказывался от его предложений по поводу компромисса в реализации соглашений. 

Президент Украины подчеркнул, что год для достижения прогресса отсчитывает с момента проведения последнего нормандского саммита. Он отметил, что "не отдаст пять лет, которые ему дал украинский народ, на реализацию "Минска", и добавил, что у него есть "два или три плана", как действовать, если прогресс не будет достигнут, но отказался раскрыть их условия.

Два других участника "Нормандской четверки", канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, по мнению Зеленского, поддерживают Украину, но слова Макрона о необходимости восстанавливать отношения с Россией у украинского президента вызывают обеспокоенность. Он сказал, что невозможно играть на двух фронтах одновременно.

Зеленский вступил в должность президента в мае 2019 года. Установление мира в Украине он называл целью своего президенства. Единственная его встреча с Путиным состоялась 9 декабря 2019  года в Париже в рамках нормандского саммита, который касался урегулирования ситуации на Донбассе. 

После переговоров с Путиным Зеленский поделился впечатлениями от встречи. "У нас был разговор, он был разный, и напряженный, и иногда такой... мощный…" – сказал президент Украины. На вопрос: "Кто кого?" – он ответил: "Ну, я не знаю, кто кого. Мне кажется, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте говорить, что пока что ничья". 

Путин на пресс-конференции отказался давать характеристику Зеленскому. Он сказал, что не отвечает на подобные вопросы, даже если они касаются мировых лидеров, которые уже покинули свои посты.

Теги: Владимир Путин, Ангела Меркель, нормандский формат, Владимир Зеленский, война на Донбассе, Эммануэль Макрон
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