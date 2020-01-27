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В Кремле заявили об "эффективном контакте" между Зеленским и Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что контакт между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не является чем-то из ряда вон выходящим.

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Пресс-секретарь Владимира Путина заявил об "эффективным контакте" между украинским и российским президентами
Пресс-секретарь Владимира Путина заявил об "эффективным контакте" между украинским и российским президентами
Фото: EPA

В Кремле назвали эффективным контакт, который установили президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео опубликовано на YouTube-канале “Вечер с Владимиром Соловьевым“.

"Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события", — сообщил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным".

Песков также сообщил, что возможность встречи Путина и Зеленского во время мемориальных мероприятий в Иерусалиме в прошлый четверг "вентилировалась", но в рамках многостороннего мероприятия отдельную встречу организовать невозможно.

Единственный раз Зеленский и Путин общались лично 9 декабря 2019 года в Париже, где состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки" по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась первая личная встреча Зеленского и Путина. Президент Украины после саммита заявил, что итог переговоров с Путиным можно охарактеризовать как "ничью".

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
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