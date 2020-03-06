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"Надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты". Чумак подтвердил, что после отставки Рябошапки стал и.о. генпрокурора

5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии генеральному прокурору Руслане Рябошапке, что повлекло его отставку. И.о. главы ведомства до назначения нового руководителя стал заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.

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Чумак: Нельзя же так все бросить и уйти
Чумак: Нельзя же так все бросить и уйти
Фото: Alexandr Senko / Facebook

Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак подтвердил в комментарии "Громадському" 6 марта, что после отставки Руслана Рябошапки будет исполнять обязанности генерального прокурора.

"Ну, надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты. Нельзя же так все бросить и уйти. Но кто же меня здесь оставит, если бы я даже хотел. Я что, чей-то верный пес?" – сказал Чумак.

Он отметил, что останется и.о. главы ведомства до назначения нового генерального прокурора.

Сегодня Чумак выложил в Facebook фотографию с Рябошапкой и другими заместителями генерального прокурора Виталием Касько и Виктором Трепаком и написал, что они остаются командой, "которая и дальше будет работать на благо страны".

https://www.facebook.com/vik.chumak/posts/2742634292472444

Рябошапка был генеральным прокурором Украины с августа 2019 года по март 2020-го.

На внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии Рябошапке. За проголосовали 263 народных депутата. Принятие постановления означает отставку генпрокурора.

Авторы постановления о недоверии вменяли генпрокурору отсутствие прогресса в делах экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, мэра Львова Андрея Садового, замалчивание хода расследования деятельности компании Burisma и т.д.

Рябошапка выступил в парламенте с отчетом; в конце речи он заявил: "Я не стал ничьим слугой. Был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. Я ухожу. Но ухожу для того, чтобы вернуться". После этого он вышел из сессионного зала, отказавшись отвечать на вопросы нардепов.

Накануне отставки президент Украины Владимир Зеленский назвал Рябошапку хорошим специалистом, но, по мнению президента, он не показал результат.

После отставки Рябошапки, по данным СМИ, в отставку подал и его первый заместитель Виталий Касько. Информация и о Рябошапке, и о Касько уже исчезла с сайта Офиса генпрокурора. На своих должностях, судя по информации на сайте ведомства, остаются Чумак, Трепак, а также заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов и заместитель генерального прокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Теги: Виктор Чумак, Виталий Касько, Виктор Трепак, увольнение, Руслан Рябошапка, Офис генпрокурора
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