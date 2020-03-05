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Недоверие Рябошапке. Как голосовали фракции Верховной Рады

5 марта Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке, за соответствующее постановление проголосовали 263 депутата от четырех фракций и групп, в том числе 17 внефракционных.

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Фото: rada.gov.ua

Представители четырех фракций и групп голосовали 5 марта за постановление Верховной Рады о недоверии генеральному прокурору Руслану Рябошапке, результаты голосования приведены на парламентском интернет-портале.

Всего за выражение недоверия, которое влечет за собой отставку, высказались 263 народных депутата:

  • "Слуга народа" – 179 "за", шесть "против";
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 36 "за";
  • "За майбутнє" – 15 "за";
  • "Довіра" – 16 "за";
  • внефракционные – 17 "за".

12 депутатов из фракции "Голос" проголосовали против постановления. Члены фракций "Европейская солидарность" и "Батьківщина" при голосовании воздержались.

Авторы постановления о недоверии вменяли генпрокурору отсутствие прогресса в делах экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, мэра Львова Андрея Садового, замалчивании хода расследования деятельности компании Burisma и т.д.

Рябошапка выступил в парламенте с отчетом; в конце речи он заявил: "Я не стал ничьим слугой. Был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. Я ухожу. Но ухожу для того, чтобы вернуться".

Теги: Верховная Рада, отставка, голосование, Руслан Рябошапка
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