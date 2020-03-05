Недоверие Рябошапке. Как голосовали фракции Верховной Рады

Представители четырех фракций и групп голосовали 5 марта за постановление Верховной Рады о недоверии генеральному прокурору Руслану Рябошапке, результаты голосования приведены на парламентском интернет-портале.
Всего за выражение недоверия, которое влечет за собой отставку, высказались 263 народных депутата:
12 депутатов из фракции "Голос" проголосовали против постановления. Члены фракций "Европейская солидарность" и "Батьківщина" при голосовании воздержались.
Авторы постановления о недоверии вменяли генпрокурору отсутствие прогресса в делах экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, мэра Львова Андрея Садового, замалчивании хода расследования деятельности компании Burisma и т.д.
Рябошапка выступил в парламенте с отчетом; в конце речи он заявил: "Я не стал ничьим слугой. Был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. Я ухожу. Но ухожу для того, чтобы вернуться".