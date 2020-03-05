Рада отправила Рябошапку в отставку

За постановление об отставке генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки проголосовали 263 народных депутата.

На внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За" проголосовали 263 народных депутата. Принятие постановления означает отставку генпрокурора.

Доклад от имени инициаторов выражения недоверия главе Офиса генпрокурора зачитал нардеп от "Слуга народа" Максим Бужанский. Он заявил, что Рябошапка был "генеральным прокурором [экс-президента Петра] Порошенко", а не Украины.

Авторы постановления вменяли генпрокурору отсутствие прогресса в делах экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, мэра Львова Андрея Садового, замалчивании хода расследования деятельности компании Burisma и т.д.

Рябошапка выступил в парламенте с отчетом; в конце речи он заявил: "Я не стал ничьим слугой. Был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. Я ухожу. Но ухожу для того, чтобы вернуться".

Президент Владимир Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора.

5 марта Зеленский назвал Рябошапку хорошим специалистом, но, по мнению президента, он не показал результат.

За всю историю Украины Рябошапка стал всего вторым генпрокурором, которому выразили недоверие в парламенте, отмечает "Чесно". Первым был Виктор Пшонка, за постановление об отставке которого в 2014 году Рада голосовала уже после его бегства в Россию.