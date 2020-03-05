Рябошапка заявил, что уходит, отказался отвечать на вопросы нардепов и покинул зал заседаний Рады

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, выступивший с отчетом на внеочередном заседании Верховной Рады, отказался отвечать на вопросы народных депутатов и покинул зал заседаний, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
5 марта народные депутаты должны голосовать по вопросу о недоверии генпрокурору.
Рябошапка заявил, что после очищения ведомства были уволены 729 прокуроров.
"Всего третий месяц прокуратура работает по закону. И именно поэтому стоит вопрос моей отставки. Потому что те, от кого мы избавились, хотят вернуться и жить, как жили перед этим 28 лет", – заявил генпрокурор.
Он сказал, что не станет комментировать высказывания народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, который, выступая от имени инициаторов отставки главы Офиса генпрокурора, обвинил его в "отсутствии посадок", которых ждет украинское общество.
"Справедливость – это не только посадки", – заявил Рябошапка, добавив, что постановление о недоверии ему "построено на лжи и манипуляциях".
"Я не стал ничьим слугой. Был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. Я ухожу. Но ухожу для того, чтобы вернуться", – завершил он свою речь.
Спикер Рады Дмитрий Разумков предложил записаться на вопросы к генпрокурору, но затем сказал, что тот ушел из зала. Нардепы перешли к обсуждению отчета.
Если по итогам голосования парламент выразит недоверие генпрокурору, это повлечет за собой его отставку.
Президент Владимир Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора.
5 марта Зеленский назвал Рябошапку хорошим специалистом, но по мнению президента, он не показал результат.