Рябошапка заявил, что уходит, отказался отвечать на вопросы нардепов и покинул зал заседаний Рады

Верховная Рада на внеочередном заседании рассматривает вопрос о недоверии генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Тот в своем выступлении заявил, что "уходит, чтобы вернуться".

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, выступивший с отчетом на внеочередном заседании Верховной Рады, отказался отвечать на вопросы народных депутатов и покинул зал заседаний, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

5 марта народные депутаты должны голосовать по вопросу о недоверии генпрокурору.

Рябошапка заявил, что после очищения ведомства были уволены 729 прокуроров.

"Всего третий месяц прокуратура работает по закону. И именно поэтому стоит вопрос моей отставки. Потому что те, от кого мы избавились, хотят вернуться и жить, как жили перед этим 28 лет", – заявил генпрокурор.

Он сказал, что не станет комментировать высказывания народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, который, выступая от имени инициаторов отставки главы Офиса генпрокурора, обвинил его в "отсутствии посадок", которых ждет украинское общество.

"Справедливость – это не только посадки", – заявил Рябошапка, добавив, что постановление о недоверии ему "построено на лжи и манипуляциях".

"Я не стал ничьим слугой. Был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. Я ухожу. Но ухожу для того, чтобы вернуться", – завершил он свою речь.

Спикер Рады Дмитрий Разумков предложил записаться на вопросы к генпрокурору, но затем сказал, что тот ушел из зала. Нардепы перешли к обсуждению отчета.

Если по итогам голосования парламент выразит недоверие генпрокурору, это повлечет за собой его отставку.

Президент Владимир Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора.

5 марта Зеленский назвал Рябошапку хорошим специалистом, но по мнению президента, он не показал результат.