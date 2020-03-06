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Заместитель Рябошапки Касько подал в отставку – СМИ

5 марта Верховна Рада приняла постановление о недоверии генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. По данным ZN.UA и "Интерфакс-Украина", после этого заместитель генпрокурора Виталий Касько подал в отставку.

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По данным СМИ, Касько (на фото) не занял место Рябошапки, так как ушел в отставку
По данным СМИ, Касько (на фото) не занял место Рябошапки, так как ушел в отставку
Фото: ukrinform.ua

Первый заместитель генерального прокурора Руслана Рябошапки Виталий Касько подал в отставку. Об этом 6 марта сообщает ZN.UA, ссылаясь на источник в Офисе генпрокурора.

Кроме того, по данным источника издания, временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначил своего заместителя Виктора Чумака. 

Агентство "Интерфакс-Украина" также со ссылкой на источники сообщило, что Касько не исполняет обязанности генерального прокурора Украины, поскольку 5 марта написал заявление об отставке.

"Рябошапка в качестве генпрокурора подписал это заявление", – сказал источник агентства.

На внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии генеральному прокурору Украины Рябошапке. "За" проголосовали 263 народных депутата, в том числе 179 – от "Слуги народа". Принятие постановления означает отставку генпрокурора.

Авторы постановления о недоверии вменяли генпрокурору отсутствие прогресса в делах экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, мэра Львова Андрея Садового, замалчивание хода расследования деятельности компании Burisma и т.д.

Рябошапка выступил в парламенте с отчетом; в конце речи он заявил: "Я не стал ничьим слугой. Был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. Я ухожу. Но ухожу для того, чтобы вернуться". После этого он вышел из сессионного зала, отказавшись отвечать на вопросы нардепов.

Позже народный депутат от монобольшинства Галина Янченко заявила, что фракция "Слуга народа" не имела согласованного решения касательно выражения недоверия Рябошапке. По ее словам, решающим эпизодом, определившим судьбу главы Офиса генпрокурора, стал его уход из зала после отчета.

Теги: Виктор Чумак, Виталий Касько, Руслан Рябошапка, Офис генпрокурора
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