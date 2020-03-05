Нардеп от "Слуги народа" заявила, что голосов за отставку Рябошапки могло не хватить, но все решил его демарш

Во фракции "Слуга народа" решение о голосовании по вопросу недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке принимал каждый депутат самостоятельно, заявила представитель этой политсилы Галина Янченко.

Фракция "Слуга народа" не имела согласованного решения по вопросу выражения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, депутаты определялись по своему усмотрению. Решающим эпизодом, определившим судьбу главы Офиса генпрокурора, стал его уход из зала после отчета, написала в Facebook народный депутат от монобольшинства Галина Янченко.

"Набралось ли бы голосов за его отставку? Далеко не факт... Но знаете момент, в который все изменилось? По регламенту, после выступления генпрокурора он должен был отвечать на вопросы фракций. Но вместо этого он развернулся и ушел. От приглашения председательствующего вернуться и ответить на вопросы Рябошапка отказался. По залу пошел шепот. А часть депутатов, которые еще минуту назад высказывали слова поддержки генеральному, вставили карточки для голосования назад в слоты", – рассказала Янченко.

Сама она не голосовала за постановление о недоверии Рябошапке.

На внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии генеральному прокурору Украины Рябошапке. "За" проголосовали 263 народных депутата, в том числе 179 – от "Слуги народа". Принятие постановления означает отставку генпрокурора.

Авторы постановления о недоверии вменяли генпрокурору отсутствие прогресса в делах экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, мэра Львова Андрея Садового, замалчивании хода расследования деятельности компании Burisma и т.д.

Рябошапка выступил в парламенте с отчетом; в конце речи он заявил: "Я не стал ничьим слугой. Был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. Я ухожу. Но ухожу для того, чтобы вернуться". После этого он вышел из сессионного зала, отказавшись отвечать на вопросы нардепов.