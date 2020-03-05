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Нардеп от "Слуги народа" Ионушас заявил, что ему не предлагали должность генпрокурора

По словам нардепа от "Слуги народа" Сергея Ионушаса, на заседании фракции ему выражали поддержку в случае выдвижения на должность генпрокурора, но по состоянию на 5 марта предложения не поступало.

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Ионушас отметил, что "не факт", что его кандидатуру предложат на должность генпрокурора
Ионушас отметил, что "не факт", что его кандидатуру предложат на должность генпрокурора
Фото: Sergii Ionushas / Facebook

5 марта после голосования за недоверие генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас прокомментировал слухи о том, что на эту должность хотят назначить его. Разговор с журналистами в кулуарах Рады опубликовал телеканал NewsOne.

"Я по состоянию на сегодня никаких предложений не получал, моя кандидатура официально не внесена, не факт, что она будет внесена", – сказал он.

По словам нардепа, общаться на эту тему он будет, если его кандидатуру внесут.

Ионушас также объяснил, что на заседании фракции "Слуги народа" коллеги выразили поддержку на случай выдвижения его кандидатуры на должность генпрокурора. Сколько именно нардепов при этом подняли руки, он ответить затруднился. 

Источник "РБК-Украина" утверждал, что Ионушас является главным претендентом на пост генпрокурора. До избрания в Раду он руководил юрфирмой “Гелон”, которая представляла интересы студии “Квартал 95”.

Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры Украины 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора, его руководителем остался Рябошапка.

Вечером 5 марта Верховная Рада выразила Рябошапке недоверие, что влечет за собой его отставку.

Сам Рябошапка считал, что причин для отставки нет.

Теги: Верховная Рада, прокуратура, голосование, Офис генпрокурора, заседание, Сергей Ионушас
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