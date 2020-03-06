В Израиле прошли третьи за год выборы в Кнессет. Нетаньяху снова не хватает голосов для формирования правительства

Партия действующего премьера Израиля Беньямина Нетаньяху и ее союзники, по всей видимости, не смогут сформировать правительство по итогам внеочередных выборов в парламент.

В Израиле по итогам внеочередных выборов в Кнессет партия "Ликуд" действующего премьер-министра Беньямина Нетаньяху получает 36 мест в Кнессете, пишет израильская газета Haaretz.

Вместе с вероятными союзниками – партией ШАС (девять мест), "Ха-Ямин Ха-Хадаш" (шесть мест) и "Яхадут ха-Тора" (семь мест) – Нетаньяху может рассчитывать на коалицию из 58 депутатов. Это на три депутата меньше, чем нужно для формирования правительства.

Главный соперник "Ликуда" – центристский блок "Кахоль-Лаван" под руководством экс-начальника Генштаба армии обороны Израиля Бени Ганца – получил 33 мандата. Если блок Ганца согласится на коалицию с "Объединенным арабским списком", то сможет заручиться поддержкой 55 депутатов в 120-местном парламенте.

Еще семь мандатов получила партия "Исраэль бейтену" Авигдора Либермана. По итогам прошлых выборов Либерман предлагал Гансу и Нетаньяху сформировать широкую коалицию и создать правительство национального единства. Поддержит ли он отдельные блоки в этот раз, неясно.

После объявления официальных итогов выборов у Нетаньяху, как лидера партии, получившей наибольшее количество голосов, будет шесть недель на формирование правительства. Если ему не удастся это сделать, президент Израиля может поручить создание правительства лидеру оппозиции – Либерману.

Если правительство не будет сформировано, то в стране могут быть объявлены четвертые выборы в Кнессет за год.

Предыдущие голосования прошли в апреле и сентябре 2019 года. По итогам выборам ни Нетаньяху, ни Либерману не удалось создать коалицию из 61 депутата, что позволило бы сформировать правительство.