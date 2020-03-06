"Подлый удар в спину". Чубаров прокомментировал заявление Шмыгаля о подаче воды в Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что любые уступки России со стороны Украины или ее международных партнеров только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении украинцев, проживающих во временно оккупированном Крыму.

Чубаров считает, что возобновления подачи украинской воды в Крым необходимо Москве для укрепления военного присутствия на полуострове Фото: Рефат Чубаров / Facebook

Заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды во временно оккупированный Крым является подлым ударом в спину тем, кто не смирился с оккупацией. Об этом в Facebook заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Следует честно указать и на то, что ряд капитулянтских заявлений последнего времени по Крыму со стороны отдельных украинских политиков и должностных лиц дезориентирует международные организации и международных партнеров, стремящихся поддержать Украину в восстановлении ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", – отметил Чубаров.

Глава Меджлиса добавил, что любые уступки России со стороны Украины или ее международных партнеров только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении украинцев, проживающих во временно оккупированном Крыму.

"Восстановление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу необходимо Москве для укрепления и расширения российского военного присутствия в оккупированном ею Крыму, а также для обустройства новых поселений для колонизации оккупированного полуострова гражданами РФ, которых заселяют с целью вытеснения коренного народа Крыма – крымских татар и этнических украинцев", – уверен Чубаров.

5 марта в эфире программы "Право на владу" на "1+1" Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. После критики его заявления в соцсетях премьер сказал, что Киев сможет подавать воду в Крым только после его возвращения под контроль Украины.

6 марта во время часа вопросов к правительству Шмыгаль отметил, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов аннексированного Крыма.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения Крыма.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена восстанавливать подачу воды на полуостров до его деоккупации.