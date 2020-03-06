Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Подлый удар в спину". Чубаров прокомментировал заявление Шмыгаля о подаче воды в Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что любые уступки России со стороны Украины или ее международных партнеров только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении украинцев, проживающих во временно оккупированном Крыму.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чубаров считает, что возобновления подачи украинской воды в Крым необходимо Москве для укрепления военного присутствия на полуострове
Чубаров считает, что возобновления подачи украинской воды в Крым необходимо Москве для укрепления военного присутствия на полуострове
Фото: Рефат Чубаров / Facebook

Заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды во временно оккупированный Крым является подлым ударом в спину тем, кто не смирился с оккупацией. Об этом в Facebook заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Следует честно указать и на то, что ряд капитулянтских заявлений последнего времени по Крыму со стороны отдельных украинских политиков и должностных лиц дезориентирует международные организации и международных партнеров, стремящихся поддержать Украину в восстановлении ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", – отметил Чубаров.

Глава Меджлиса добавил, что любые уступки России со стороны Украины или ее международных партнеров только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении украинцев, проживающих во временно оккупированном Крыму.

"Восстановление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу необходимо Москве для укрепления и расширения российского военного присутствия в оккупированном ею Крыму, а также для обустройства новых поселений для колонизации оккупированного полуострова гражданами РФ, которых заселяют с целью вытеснения коренного народа Крыма – крымских татар и этнических украинцев", – уверен Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/2721701317925005

5 марта в эфире программы "Право на владу" на "1+1" Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. После критики его заявления в соцсетях премьер сказал, что Киев сможет подавать воду в Крым только после его возвращения под контроль Украины.

6 марта во время часа вопросов к правительству Шмыгаль отметил, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов аннексированного Крыма.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения Крыма.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена восстанавливать подачу воды на полуостров до его деоккупации.

Теги: Россия, Крым, Украина, Рефат Чубаров, вода, Денис Шмыгаль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Пономарев спел "Вовчицю" Винника. Видео
  Пономарев спел "Вовчицю" Винника. Видео
Бекхэм показала дочь в образе Гермионы
Бекхэм показала дочь в образе Гермионы
Галкин показал, как его дочь Лиза пишет письмо Домовому
Галкин показал, как его дочь Лиза пишет письмо Домовому
Кэти Перри и Орландо Блум отменили свадьбу – СМИ
Кэти Перри и Орландо Блум отменили свадьбу – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS