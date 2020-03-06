Шмыгаль заявил, что пенсии будут проиндексированы до конца года

Кабинет Министров намерен повысить пенсии украинским пенсионерам в этом году, однако когда именно это произойдет, пока неизвестно. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Индексация пенсий в Украине произойдет до конца года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" вечером 5 марта.

"Это сложный вопрос. Этический вопрос перед теми людьми, которые заслужили своей трудовой жизнью свои пенсии. Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году. Для этого нужно взять и посмотреть, чем мы владеем в бюджете. И мы начали это делать уже сегодня", – отметил Шмыгаль.

Премьер не назвал сроков индексации.

"Я не буду обманывать, что завтра мы проиндексируем пенсии. Но мы сделаем это в этом году, найдем эту возможность и не подведем пенсионеров, которые заслужили свои пенсии", – добавил он.

План индексации пенсий украинцам и стратегию пенсионного обеспечения на срок до 2023 года министр социальной политики Юлия Соколовская представила в Facebook 2 февраля.