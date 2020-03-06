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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Климкин о возможных поставках воды в Крым: Это окончательный конец борьбы за полуостров, он не будет проблемой для России

Украинские власти хотят нормализовать отношения с РФ, потому поднимают вопрос о возможности восстановить подачу воды в аннексированный Крым. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он напомнил, что, в соответствии с международным правом, ответственность за оккупированную территорию несет оккупант.

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Климкин: Правительство у нас новое, а международное право то же
Климкин: Правительство у нас новое, а международное право – то же
Фото: Pavlo Klimkin / Facebook

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае, если украинские власти решат восстановить подачу воды в аннексированный Крым, международные санкции с РФ будут сняты.

"Я хочу, чтобы все понимали, что будет после восстановления подачи воды в Крым. Формальное непризнание оккупации останется, но санкции постепенно снимут. Статус Крыма будет приравнен к статусу балтийских стран в СССР: оккупацию не признаем, но все остальное – пожалуйста. Это окончательный конец борьбы за Крым, он не будет проблемой для России. Для нее Крым – это военная база, а люди – "довесок" к ней", – написал Климкин на своей странице в Facebook.

Он высказал мнение, что постоянные тесты украинской власти на вопрос подачи воды в Крым – желание "убить двух зайцев": "Угодить РФ для дальнейшей нормализации отношений и использовать благоприятное, к сожалению, отношение многих украинцев к восстановлению водоснабжения Крыма, которые не понимают, что начало по воде – это не начало деоккупации, а ее конец. И наконец: ответственность за оккупированную территорию несет оккупант – так четко прописано в международном праве. Правительство у нас новое, а международное право – то же".

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1108487202831968

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения Крыма.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена восстанавливать подачу воды на полуостров до его деоккупации.

5 марта в эфире программы "Право на владу" на "1+1" Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. После критики его заявления в соцсетях премьер сказал, что Киев сможет подавать воду в Крым только после его возвращения под контроль Украины.

Сегодня Шмигаль уточнил, что украинские власти готовы поставить воду жителям аннексированного Крыма для хозяйственных нужд и питья в случае необходимости или гуманитарной угрозы. Однако поставлять воду для промышленных и военных объектов полуострова Украина не будет.

Теги: Крым, Украина, водоснабжение, Павел Климкин, международное право
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