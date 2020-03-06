Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: Мы работаем над тем, чтобы в марте был обмен, а в конце апреля – встреча в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинской стороне удастся добиться проведения обмена удерживаемыми лицами в марте этого года.

Зеленский выразил надежду, что обмен состоится до конца марта
Зеленский выразил надежду, что обмен состоится до конца марта
Фото: EPA

Украинские власти надеются на проведение обмена удерживаемыми лицами с Россией в марте 2020 года. Как сообщает "Укринформ", об этом президент Владимир Зеленский заявил 6 марта в Полтавской области.

"Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча [в нормандском формате] в конце апреля. Думаю, что все это произойдет, мы над этим серьезно работаем", – сказал он.

В интервью турецкому телеканалу TPT, обнародованному 6 марта, Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских пленников для предстоящего обмена.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" прошел 29 декабря 2019 года у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области, вскоре после встречи "Нормандской четверки" в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев.

Теги: Украина, агрессия, боевики, нормандский формат, Владимир Зеленский, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Пономарев спел "Вовчицю" Винника. Видео
  Пономарев спел "Вовчицю" Винника. Видео
Бекхэм показала дочь в образе Гермионы
Бекхэм показала дочь в образе Гермионы
Галкин показал, как его дочь Лиза пишет письмо Домовому
Галкин показал, как его дочь Лиза пишет письмо Домовому
Кэти Перри и Орландо Блум отменили свадьбу – СМИ
Кэти Перри и Орландо Блум отменили свадьбу – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS