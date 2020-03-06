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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина передала ОРДЛО список на обмен 200 человек – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский допускает, что некоторые из заложников боевиков "ЛДНР", которые внесены украинской стороной в списки на обмен, могли погибнуть в заключении.

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Зеленский: Нужно использовать все дипломатические средства для прекращения войны и возвращения людей
Зеленский: Нужно использовать все дипломатические средства для прекращения войны и возвращения людей
Фото: ЕРА

Украинская сторона на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске передала список более чем из 200 фамилий для будущего обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО. Об этом 5 марта сообщил в интервью турецкому телевизионному каналу ТРТ президент Украины Владимир Зеленский. Фрагмент интервью обнародован на сайте президента.

"Мы передали в Минск список более чем из 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого", – сказал Зеленский. 

Он подчеркнул, что некоторые из тех, кого хочет забрать Украина, уже могли погибнуть.

"Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами", – отметил президент. 

По его словам, с РФ проводится обсуждение вопроса прав крымских татар в аннексированном Крыму.

Зеленский считает, что нужно использовать все дипломатические средства для прекращения войны и возвращения людей.

"Очень важно говорить о местах разведения войск. Я имею в виду то, что в прошлом году мы определили три гуманитарные зоны разведения. Есть еще три точки, о которых мы говорим", – сказал Зеленский.

Он добавил, что самым сложным в переговорах остается вопрос Крыма, но без него говорить о территориальной целостности Украины невозможно.

"Когда я участвовал в нормандской встрече, я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма ни в одной договоренности не было. Крым для нас – стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма", – подчеркнул Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" прошел 29 декабря 2019 года у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Бывший представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что украинская сторона передала ОРДЛО 124 человека.

Теги: Украина, Донбасс, переговоры, ДНР, Владимир Зеленский, ЛНР, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
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