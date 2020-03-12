COVID-19. МИД Украины призывает воздержаться от туристических поездок

В связи с распространением коронавируса министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан пока не путешествовать в Египет, Таиланд и по другим популярным направлениям.

В мире коронавирусом заразились более 118 тыс. человек Фото: ЕРА

12 марта во время брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев воздерживаться от туристических поездок в страны, где зафиксирован коронавирус, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы полностью мониторим ситуацию в мире. У меня сейчас призыв ко всем гражданам Украины, которые все еще планируют поехать в туристическую поездку. МИД призывает вас воздержаться от туристических путешествий в страны, пораженные коронавирусом. Это касается наиболее популярных направлений среди наших граждан: Египет, Таиланд и тому подобное", – сказал он.

Кулеба заверил, что министерство сделает все, чтобы обезопасить своих граждан, но призвал воздерживаться от решений, которые ставят под угрозу здоровья.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.