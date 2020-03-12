За два дня НБУ продал на межбанке $620 млн для поддержки курса гривны, а сегодня объявил первый в 2020 году аукцион

В НБУ считают, что колебания курса валют в Украине вызваны нервными настроениями, и пообещали в случае необходимости выходить на межбанковский рынок с интервенциями. На этой неделе гривна на межбанке потеряла 83 коп.

НБУ: Спрос на валюту в Украине продолжает существенно преобладать над предложением Фото: depositphotos.com

В течение 10–11 марта Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $620 млн, а 12 марта решил провести аукцион по продаже $200 млн.

Как сообщает пресс-служба регулятора, заявки на участие в аукционе принимались до 10.30. Это первый аукцион по продаже валюты в 2020 году.

Один из дилеров коммерческого банка рассказал "ГОРДОН", что на аукционе НБУ продал $79 млн. Заявок было подано на $86 млн, курс отсечения составлял 25,80 грн/$ (это курс, ниже которого регулятор не продавал валюту).

10 марта НБУ выходил на межбанковский рынок с интервенцией в размере $270 млн, 11 марта продал еще $350 млн.

"Спрос на валюту продолжает существенно преобладать над предложением, впрочем, Национальный банк второй день подряд активно сглаживал курсовые колебания", – сообщил регулятор в Facebook 11 марта.

В НБУ считают, что колебания курса валют в Украине обусловлены психологическим фактором.

"Как и раньше, мы считаем, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором, прежде всего из-за распространения в мире коронавируса, хотя с точки зрения экономических показателей его влияние на Украину нейтрально. В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей", – заявил регулятор.

НБУ напомнил, что международные резервы Украины превышают $26 млрд, поэтому при необходимости регулятор готов проводить интервенции по продаже валюты.

"Национальный банк имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями", – заверили в учреждении.

Утром 10 марта, после понедельничного рекордного падения цены на нефть и обвала на мировых финансовых рынках, на открытии межбанка курс гривны к доллару снизился до 25,2725 грн/$ – до минимума с сентября 2019 года. На закрытии курс при покупке составлял 25,3750 грн/$, при продаже – 25,4100 грн/$.

11 марта торги на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,5350/25,5550 грн/$, а закрылись – 25,7200/25,7500 грн/$. В начале торгов 12 марта котировки выросли до 25,8000/25,8400 грн/$.

В целом на этой неделе гривна к доллару на межбанке потеряла около 83 коп., сообщил "ГОРДОН" участник рынка.

Национальный банк Украины установил на 12 марта официальный курс гривны на уровне 25,62 грн/$ (по сравнению с предыдущим днем национальная валюта подешевела на 31 коп.).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, которая началась в конце 2019 года в Китае, может замедлить мировую экономику, считает директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Предшественница Георгиевой на посту директора МВФ, нынешняя глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила, что Европе грозит "мощный экономический шок", сопоставимый с финансовым кризисом 2008 года, если страны Евросоюза не примут срочные меры в ответ на распространение коронавирусной инфекции.

По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина фактически стоит на пороге финансового кризиса, но, по его мнению, к нему она более готова, чем в 2008 году.