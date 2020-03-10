Курс гривны в обменниках и на межбанке упал до минимума с августа-сентября 2019 года. Для поддержки нацвалюты НБУ продал $150 млн

В украинских обменниках доллар в среднем покупают по 25 грн/$, а продают по 25,5 грн/$, на открытии межбанковского рынка курс гривны к доллару снизился до 25,2725 грн/$. Чтобы поддержать гривну, Нацбанк вышел на межбанк с интервенцией.

Валютный рынок в Украине отреагировал на обвал на мировых рынках Фото: depositphotos.com

10 марта курс гривны в украинских обменниках снизился до минимума с августа 2019 года, а на межбанковском рынке – до минимума с сентября.

Как пишет "Интерфакс-Украина", доллар в среднем покупают по 25 грн/$, а продают по 25,5 грн/$.

Агентство отмечает, что традиционно в таких случаях резко расширился спред между курсами покупки и продажи – с 10–30 коп. до 50–80 коп.

На сером рынке утром 10 марта средний курс составлял 25,3 грн/$ при покупке и 25,8 грн/$ – при продаже.

На открытии межбанка курс гривны к доллару снизился до 25,2725 грн/$, сообщили "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков. По их словам, котировки национальной валюты составляют 25,2500–25,2950 грн/$.

На закрытии межбанка в пятницу, 6 марта, курс при покупке составлял 24,9800 грн/$, при продаже – 25,0100 грн/$.

По данным LIGA.net, чтобы поддержать гривну, 10 марта Национальный банк Украины вышел на межбанковский рынок с интервенцией. За первые 30 минут регулятор продал $150 млн и "готов еще продавать", сказали изданию в "Райффайзен Банк Аваль".

"Курс пока слабо отреагировал на интервенции НБУ – рост курса продолжается", – отметили в банке.

Как рассказал "ГОРДОН" один из дилеров, обычно объем межбанковского рынка в Украине составляет около $200 млн в день. Но по состоянию на 9.15 10 марта на рынке было уже около $130 млн.

По данным аналитиков Finance.ua, на ситуацию на межбанковском валютном рынке влияет несколько факторов, в том числе рекордный обвал цен на нефть в мире, паника из-за коронавируса и торговые противоречия между США, ЕС и Китаем.

"По нашему мнению, НБУ в ближайшие дни продолжит бороться за удержание курса и не выпустит его своими массированными распродажами выше уровня в 26 грн. Сегодня, 10 марта, по нашим прогнозам, объем операций на торгах составит до $350–400 млн при заключении до 700 сделок", – считают эксперты Finance.ua.

Национальный банк Украины установил на 10 марта официальный курс гривны на уровне 24,92 грн/$ (по сравнению с предыдущим днем национальная валюта подешевела на 18 коп.).

9 марта в связи с провалом переговоров Организации стран – экспортеров нефти с партнерами (в том числе Россией) по поводу ограничения добычи сырья стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. Вслед за ценами на нефть рухнули мировые биржевые индексы, а в РФ начал стремительно дешеветь рубль.