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"Черный понедельник". Мировые биржевые индексы рухнули вслед за ценами на нефть

После обвала нефтяных котировок резко упали ведущие азиатские, европейские и американские индексы. Из-за стремительного падения индекса S&P 500 торги в США впервые с 2008 года были приостановлены на 15 минут.

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Американские фондовые рынки, как перед тем азиатские и европейские, тоже открылись обвалом
Американские фондовые рынки, как перед тем азиатские и европейские, тоже открылись обвалом
Фото: EPA

После утреннего обвала цен на нефть резко упали биржевые индексы целого ряда стран. 

Первыми на падение цен на нефть отреагировали азиатские биржи. Nikkei 225 – один из главных фондовых индексов Японии – упал ниже показателя 20 000 пунктов, до 19 698 пунктов, сообщает телекомпания NHK. Это было самое большое однодневное падение с декабря 2018 года. TOPIX, второй по значимости индекс фондового рынка Японии, опустился на 82 пункта – до 1388. Падение индексов наблюдалось также на биржах в Сингапуре, Гонконге, Индонезии и на Филиппинах, отмечает Bloomberg

Важнейший индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 в начале торгов упал почти на 9%, до 6000 пунктов, впоследствии он немного восстановился, но сегодняшние торги были худшими на бирже со времен глобального финансового кризиса 2008 года, пишет The Guardian.

Лидерами падения на Лондонской бирже, по данным The Bell, стали бумаги российских нефтегазовых компаний: на открытии они упали на 2034%, но потом смогли частично отыграть падение ("Роснефть" падала почти на 20%, "Газпром"  на 13%, "Лукойл"  на 17,3%). 

Сразу после открытия Франкфуртской биржи главный немецкий индекс DAX упал на 7,4%, до 10 690,08 пункта, отмечает "Немецкая волна". При этом снизились котировки акций всех 30 входящих в DAX концернов, в том числе Deutsche Bank и Adidas.

Фондовый индекс Италии упал сильнее других в Европе, – как отмечает Bloomberg, на 12%.

Американские фондовые рынки тоже открылись обвалом: в первые минуты торгов индекс S&P 500 снизился на 6,9%, Dow Jones  на 7%, информирует Investing.com. Из-за такого резкого падения впервые со времен финансового кризиса 2008 года торги на 15 минут были приостановлены. Больше всех за несколько минут торгов успели подешеветь акции нефтяных компаний: ConocoPhillips  на 26%, Chevron  на 14,47%, ExxonMobil  на 14,2%.

Главный рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон сказал The Guardian, что сегодняшний день войдет в историю как "черный понедельник". "Если вы думали, что [ситуация на рынке ценных бумаг] не может быть хуже, чем последние две недели, подумайте еще раз", – охарактеризовал он происходящее. 

5 марта Организация стран – экспортеров нефти, куда входит 14 нефтедобывающих стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор – согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нее из-за коронавируса. Ожидалось, что 6 марта к сделке присоединится Россия, но сторонам не удалось договориться о продлении существующего или заключении нового соглашения.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что сделка с ОПЕК не отвечала интересам России и не была партнерской. По данным источников The Bell, инициатором разрыва сделки был глава "Роснефти" Игорь Сечин. Руководство России считает, что отказ от сделки нанесет урон американским производителям сланцевой нефти, выяснили журналисты The Bell и Bloomberg

До 1 апреля между странами – членами ОПЕК и партнерами организации продолжает действовать договоренность о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки, достигнутая в 2016 году крупнейшими экспортерами, в том числе Саудовской Аравией и Россией. После этого все ограничения будут сняты.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти".

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. После обвала цен на нефть в РФ начал стремительно дешеветь рубль.

Теги: Газпром, США, Германия, Филиппины, Великобритания, Индонезия, нефть, Роснефть, ОПЕК, Лукойл, Гонконг, ExxonMobil, Сингапур, биржа, Лондонская биржа, цена на нефть, Dow Jones
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