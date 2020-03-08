Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Саудовская Аравия решила обвалить цены на нефть из-за отказа России снизить добычу – Bloomberg

Договоренность крупнейших экспортеров, включая Саудовскую Аравию и Россию, о сокращении добычи нефти, достигнутая в 2016 году, поддерживала относительно высокие цены на нефть, пишет Bloomberg.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саудовская Аравия вынуждает Россию вернуться к переговорам о сокращении добычи нефти
Саудовская Аравия вынуждает Россию вернуться к переговорам о сокращении добычи нефти
Фото: EPA

После провала переговоров крупнейших экспортеров нефти о сокращении добычи Саудовская Аравия решила рекордно увеличить добычу топлива. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

О провале переговоров ОПЕК+ с Россией о снижении добычи нефти стало известно в пятницу, 6 марта, сообщал Reuters. Из-за этого стоимость эталонной марки Brent к закрытию пятничных торгов обвалилась почти на 9%, до $45,54 за баррель. Это самая низкая цена с 2016 года и самое стремительное падение стоимости со времен финансового кризиса 2008 года.

Как отмечает Bloomberg, последние четыре года цены на нефть держались на относительно высоком уровне именно благодаря договоренностям о сокращении добычи, достигнутым странами – членами ОПЕК (на Саудовскую Аравию приходится около трети нефти, добытой странами организации) с Россией. 

Срок действия соглашения истекает 1 апреля, и ОПЕК добивалась его продления как минимум до конца 2020 года из-за опасений, что спрос на сырье упадет в связи со спадом промышленности, вызванным эпидемией коронавируса. Россия в свою очередь считает, что падение спроса будет кратковременным, и не видит смысла продлевать соглашение.

Из-за провала переговоров Саудовская Аравия решила "вступить в тотальную ценовую войну", отмечает Bloomberg, и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, считают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти".

Таким образом, Эр-Рияд, вероятно, пытается заставить Россию снова вернуться за стол переговоров, считают аналитики, подчеркивая, что это очень рискованная стратегия.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать "черным лебедем" для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. За прошедшую неделю мировые фондовые биржи потеряли около $6 трлн.

3 марта Федеральная резервная система США впервые со времен финансового кризиса 2008 года снизила базовую процентную ставку на внеочередном заседании. В заявлении ФРС отмечалось, что "коронавирус представляет растущую угрозу для экономической активности".

Теги: Россия, Саудовская Аравия, экономика, промышленность, нефть, ОПЕК, Эр-Рияд, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Covid-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
  Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS