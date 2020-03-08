Саудовская Аравия решила обвалить цены на нефть из-за отказа России снизить добычу – Bloomberg

Договоренность крупнейших экспортеров, включая Саудовскую Аравию и Россию, о сокращении добычи нефти, достигнутая в 2016 году, поддерживала относительно высокие цены на нефть, пишет Bloomberg.

После провала переговоров крупнейших экспортеров нефти о сокращении добычи Саудовская Аравия решила рекордно увеличить добычу топлива. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

О провале переговоров ОПЕК+ с Россией о снижении добычи нефти стало известно в пятницу, 6 марта, сообщал Reuters. Из-за этого стоимость эталонной марки Brent к закрытию пятничных торгов обвалилась почти на 9%, до $45,54 за баррель. Это самая низкая цена с 2016 года и самое стремительное падение стоимости со времен финансового кризиса 2008 года.

Как отмечает Bloomberg, последние четыре года цены на нефть держались на относительно высоком уровне именно благодаря договоренностям о сокращении добычи, достигнутым странами – членами ОПЕК (на Саудовскую Аравию приходится около трети нефти, добытой странами организации) с Россией.

Срок действия соглашения истекает 1 апреля, и ОПЕК добивалась его продления как минимум до конца 2020 года из-за опасений, что спрос на сырье упадет в связи со спадом промышленности, вызванным эпидемией коронавируса. Россия в свою очередь считает, что падение спроса будет кратковременным, и не видит смысла продлевать соглашение.

Из-за провала переговоров Саудовская Аравия решила "вступить в тотальную ценовую войну", отмечает Bloomberg, и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, считают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти".

Таким образом, Эр-Рияд, вероятно, пытается заставить Россию снова вернуться за стол переговоров, считают аналитики, подчеркивая, что это очень рискованная стратегия.