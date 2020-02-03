Цена на нефть упала до 13-месячного минимума из-за коронавируса

Организация стран – экспортеров нефти рассматривает возможность сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

На фоне вспышки коронавируса в Китае резко упали цены на нефть Фото: pixabay.com

Цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние 13 месяцев, поскольку вспышка коронавируса привела к сокращению спроса в Китае и потенциальному сокращению поставок со стороны ОПЕК и ее союзников. Об этом 3 февраля пишет Reuters.

Нефть марки Brent LCOc1 подешевела на $1,40, или на 2,5%, до $55,22 за баррель, что является самым низким показателем с января 2019 года.

Цена на нефть CLc1 из West Texas Intermediate (WTI) упала на 83 цента за баррель – до $50,73 – после того, как ранее достигла минимума в $49,92, также самого низкого уровня с января 2019 года.

Как пишет агентство, в связи с тем, что вспышка коронавируса повлияла на спрос на топливо в Китае, крупнейший в мире импортер сырой нефти, нефтеперерабатывающий завод Sinopec Corp, заявил, что его мощности должны сократить пропускную способность в этом месяце примерно на 600 тыс. баррелей в день, или 12%, что является самым резким снижением за более чем 10 лет.

По словам руководителей и аналитиков, независимые нефтеперерабатывающие заводы в провинции Шаньдун, которые в совокупности импортируют около пятой части китайской нефти, сократили добычу на 30–50% чуть более чем за неделю.

В то же время организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, группа, известная как ОПЕК+, рассматривают возможность сокращения добычи нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщили Reuters три источника ОПЕК.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

27 января нефть Brent подешевела на 2,1%, а цены на нефть WTI снизились на 2,3%.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на утро 3 февраля зарегистрировано 17 238 случаев заболевания и 361 смерть. За пределами Китая зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и один случай смерти, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В Минздраве 3 февраля заявили, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.