В "Роснефти" заявили, что сделка с ОПЕК о сокращении нефтедобычи была бессмысленной для России

Сделка с Организацией стран – экспортеров нефти по снижению нефтедобычи не отвечала интересам России и не была партнерской, заявил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. После отказа РФ поддержать предложение ОПЕК цена на нефть в мире упала на 30%, а национальная валюта РФ начала стремительно дешеветь.

В "Роснефти" заявили, что предложение ОПЕК дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса не было партнерским Фото: depositphotos.com

Сделка Организации стран – экспортеров нефти и союзников о сокращении добычи нефти была "лишена смысла". Об этом в комментарии РБК 8 марта заявил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

По его мнению, соглашение со странами ОПЕК если и сыграло позитивную роль в вопросе цен на нефть, то только как психологический фактор на первом этапе.

"С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи", – заявил Леонтьев.

Предложение ОПЕК дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса, по мнению пресс-секретаря "Роснефти", не было партнерским.

"Партнерское соглашение всегда подразумевает компромисс. И, наконец, мы должны монетизировать нашу ресурсную базу. У нас великолепная ресурсная база. В отличие от некоторых коллег, у которых ее нет и монетизировать нечего", – сказал Леонтьев.

5 марта ОПЕК, куда входит 14 нефтедобывающих стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор – согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нее из-за коронавируса. Ожидалось, что 6 марта к сделке присоединится Россия, но сторонам не удалось договориться о продлении существующего или заключении нового соглашения.

До 1 апреля между странами – членами ОПЕК и партнерами организации продолжает действовать договоренность о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки, достигнутая в 2016 году крупнейшими экспортерами, в том числе Саудовской Аравией и Россией. После этого все ограничения будут сняты.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти".

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. После обвала цен на нефть в РФ начал стремительно дешеветь рубль.