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Из-за обвала цены на нефть в России рекордно подорожали доллар и евро

В России рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне обвала мировых цен на нефть.

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Торги валютой на московской бирже возобновятся 10 марта
Торги валютой на московской бирже возобновятся 10 марта
Фото: ЕРА

Резкое снижение цены на нефть привело к тому, что на международном валютном рынке курс доллара и евро по отношению к рублю поднялся.

Сейчас на форекс-рынке доллар США торгуется по цене более 74 руб., евро – более 84 руб.

Для доллара такие значения стали максимальными с 2016 года, последний рекордный уровень евро достигал в РФ почти 82 руб. также в 2016 году. 

На закрытии предыдущих торгов 6 марта доллар стоил 68,5 руб., а евро – 77,4 руб.

В понедельник торги валютой на Московской бирже не проводятся из-за выходного дня в России. Они возобновятся 10 марта.

Сегодня после открытия торгов стоимость фьючерса нефти марки Brent упала почти на 30%. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе.

Снижение цен связано с развалом нефтяной сделки между ОПЕК и Россией.

Теги: Россия, евро, валюта, доллар, рубль, нефть, цены, рекорд
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