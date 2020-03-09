В минфине РФ заявили, что денег Фонда национального благосостояния при низких ценах на нефть хватит на 6–10 лет

В случае сохранения устойчиво низких цен на нефть гарантией исполнения обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности России является наличие достаточного объема активов Фонда национального благосостояния, заявили в министерстве финансов РФ.

При цене нефти $25---30 за баррель потери бюджета РФ могут покрываться из фонда несколько лет, утверждают в правительстве Фото: ЕРА (архив)

Цены на нефть российской марки Urals упали ниже базового уровня, в этом случае образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые должны финансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, сообщили 9 марта в российском министерстве финансов.

Начнется продажа иностранной валюты на открытом рынке, что окажет стабилизирующее влияние на курс национальной валюты, заявляют в минфине.

"В случае сохранения устойчиво низких цен [на нефть] гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объема ликвидных активов в ФНБ. По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн руб. ($150,1 млрд) или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6–10 лет", – сказано в сообщении ведомства.

В случае сокращения объема ликвидных средств ФНБ ниже 5% ВВП, ежегодный объем использования средств фонда на покрытие дефицитов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ не может превышать объем, эквивалентный 1% ВВП, отметил минфин.

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Это связывают с тем, что Саудовская Аравия решила нарастить добычу нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки после отказа РФ ограничить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нее из-за коронавируса.

Котировки нефти марки Urals упали более чем на 20%, сейчас баррель торгуют по $34.

Падение цен на нефть оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. После обвала в РФ начал стремительно дешеветь рубль.

В 2017 году Резервный фонд России, куда направлялись дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, был присоединен к Фонду национального благосостояния.