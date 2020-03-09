Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В минфине РФ заявили, что денег Фонда национального благосостояния при низких ценах на нефть хватит на 6–10 лет

В случае сохранения устойчиво низких цен на нефть гарантией исполнения обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности России является наличие достаточного объема активов Фонда национального благосостояния, заявили в министерстве финансов РФ.

При цене нефти $25---30 за баррель потери бюджета РФ могут покрываться из фонда несколько лет, утверждают в правительстве
При цене нефти $25---30 за баррель потери бюджета РФ могут покрываться из фонда несколько лет, утверждают в правительстве
Фото: ЕРА (архив)

Цены на нефть российской марки Urals упали ниже базового уровня, в этом случае образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые должны финансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, сообщили 9 марта в российском министерстве финансов.

Начнется продажа иностранной валюты на открытом рынке, что окажет стабилизирующее влияние на курс национальной валюты, заявляют в минфине.

"В случае сохранения устойчиво низких цен [на нефть] гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объема ликвидных активов в ФНБ. По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн руб. ($150,1 млрд) или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6–10 лет", – сказано в сообщении ведомства.

В случае сокращения объема ликвидных средств ФНБ ниже 5% ВВП, ежегодный объем использования средств фонда на покрытие дефицитов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ не может превышать объем, эквивалентный 1% ВВП, отметил минфин.

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Это связывают с тем, что Саудовская Аравия решила нарастить добычу нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки после отказа РФ ограничить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нее из-за коронавируса.

Котировки нефти марки Urals упали более чем на 20%, сейчас баррель торгуют по $34.

Падение цен на нефть оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. После обвала в РФ начал стремительно дешеветь рубль.

В 2017 году Резервный фонд России, куда направлялись дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, был присоединен к Фонду национального благосостояния.

Теги: Россия, Саудовская Аравия, ВВП, бюджет, рубль, Brent, Минфин РФ, цена на нефть, Urals
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Ждать месячных четыре месяца не очень ок". Jerry Heil показала, как выглядела на грани анорексии
"Ждать месячных четыре месяца не очень ок". Jerry Heil показала, как выглядела на грани анорексии
Беременная Кэти Перри мечтает о дочери
Беременная Кэти Перри мечтает о дочери
"Улыбка Джоконды". Фреймут рассказала, как покорить человека мгновенно
"Улыбка Джоконды". Фреймут рассказала, как покорить человека мгновенно
Умер актер "Игры престолов" Макс фон Сюдов
Умер актер "Игры престолов" Макс фон Сюдов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS