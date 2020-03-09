Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Премьер Беларуси об обвале нефти: Это дополнительные возможности договориться с РФ

Национальный банк Беларуси не будет искусственно сдерживать курс белорусского рубля в условиях резкого снижения российского рубля из-за падения мировых цен на нефть, сказал глава белорусского правительства Сергей Румас.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Румас: Ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе
Румас: Ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе
Фото: ЕРА

Падение цен на нефть в мире является дополнительной возможностью договорится с РФ об условиях поставки сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Такое мнение 9 марта выразил глава белорусского правительства Сергей Румас, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, какие плюсы или минусы для Беларуси несет в себе падение цен на нефть в мире, Румас сказал: "Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией".

"Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе", – добавил он.

По мнению главы белорусского правительства, это равным образом влияет и на переговоры с альтернативными поставщиками нефти.

Румас добавил, что Национальный банк Беларуси не будет искусственно сдерживать курс белорусского рубля в условиях резкого снижения российского рубля из-за падения мировых цен на нефть.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти. После переговоров с Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

3 января 2020 года стало известно, что Беларусь 1 января приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе "Белнефтехима" подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. По данным СМИ, поставлять нефть из России в Беларусь в январе собирались компании "Русснефть" и "Нефтиса". Вечером того же дня возобновили поставки сырья из РФ на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Цены на нефть рухнули на фоне отказа России продлевать сделку с Организацией стран – экспортеров нефти и союзников о сокращении добычи нефти. 9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. После обвала цен на нефть в РФ начал стремительно дешеветь рубль.

Теги: Россия, Беларусь, экономика, нефть, цены, переговоры, нефтепродукты, Сергей Румас
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Невеста Павлика снялась топлес
Невеста Павлика снялась топлес
"Уход дается нелегко". Герцог и герцогиня Сассекские показали настоящие эмоции
"Уход дается нелегко". Герцог и герцогиня Сассекские показали настоящие эмоции
Тина Кароль попрыгала на скакалке у моря
Тина Кароль попрыгала на скакалке у моря
  Линдеманн покатался на карусели в Припяти
  Линдеманн покатался на карусели в Припяти
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS