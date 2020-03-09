Премьер Беларуси об обвале нефти: Это дополнительные возможности договориться с РФ

Национальный банк Беларуси не будет искусственно сдерживать курс белорусского рубля в условиях резкого снижения российского рубля из-за падения мировых цен на нефть, сказал глава белорусского правительства Сергей Румас.

Румас: Ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе Фото: ЕРА

Падение цен на нефть в мире является дополнительной возможностью договорится с РФ об условиях поставки сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Такое мнение 9 марта выразил глава белорусского правительства Сергей Румас, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, какие плюсы или минусы для Беларуси несет в себе падение цен на нефть в мире, Румас сказал: "Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией".

"Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе", – добавил он.

По мнению главы белорусского правительства, это равным образом влияет и на переговоры с альтернативными поставщиками нефти.

Румас добавил, что Национальный банк Беларуси не будет искусственно сдерживать курс белорусского рубля в условиях резкого снижения российского рубля из-за падения мировых цен на нефть.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти. После переговоров с Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

3 января 2020 года стало известно, что Беларусь 1 января приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе "Белнефтехима" подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. По данным СМИ, поставлять нефть из России в Беларусь в январе собирались компании "Русснефть" и "Нефтиса". Вечером того же дня возобновили поставки сырья из РФ на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Цены на нефть рухнули на фоне отказа России продлевать сделку с Организацией стран – экспортеров нефти и союзников о сокращении добычи нефти. 9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. После обвала цен на нефть в РФ начал стремительно дешеветь рубль.