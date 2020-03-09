Саудиты обвалили цену на нефть. Это создает прекрасные переговорные позиции для давления на Россию и вытеснения ее с оккупированных территорий

Саудиты обвалили цену на нефть – она уже от $30 за баррель. Если так продолжится дальше, Россия – банкрот. При такой цене добыча нефти в России становится нерентабельной. Последний раз так цена колебалась в 2004 году.

Это создает прекрасные переговорные позиции для давления на Россию и вытеснения ее с оккупированных территорий. Да, конечно, Россия может все исправить, передоговориться, да и запас денег у нее пока есть. Конечно, кто-то на Западе будет пытаться компенсировать будущий экономический кризис за счет восстановления торговли с Россией.

Но все же время играет явно не на стороне Путина. Свой вклад в снижение цены на нефть добавит и паника от коронавируса.

Украинская власть просто обязана использовать благоприятную международную конъюнктуру в пользу Украины. Вместо того, чтобы думать, например, как пустить воду в Крым, у Зеленского должны думать, как убедить Запад ужесточить санкции против России, которая продолжает стрелять на востоке – именно сейчас усиление санкций было бы очень кстати.

Источник: Sergiy Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора