Саудиты обвалили цену на нефть. Это создает прекрасные переговорные позиции для давления на Россию и вытеснения ее с оккупированных территорий

Украинский политолог, директор Международного института демократий.
Саудиты обвалили цену на нефть – она уже от $30 за баррель. Если так продолжится дальше, Россия – банкрот. При такой цене добыча нефти в России становится нерентабельной. Последний раз так цена колебалась в 2004 году.
Это создает прекрасные переговорные позиции для давления на Россию и вытеснения ее с оккупированных территорий. Да, конечно, Россия может все исправить, передоговориться, да и запас денег у нее пока есть. Конечно, кто-то на Западе будет пытаться компенсировать будущий экономический кризис за счет восстановления торговли с Россией.
Но все же время играет явно не на стороне Путина. Свой вклад в снижение цены на нефть добавит и паника от коронавируса.
Украинская власть просто обязана использовать благоприятную международную конъюнктуру в пользу Украины. Вместо того, чтобы думать, например, как пустить воду в Крым, у Зеленского должны думать, как убедить Запад ужесточить санкции против России, которая продолжает стрелять на востоке – именно сейчас усиление санкций было бы очень кстати.
Источник: Sergiy Taran / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора