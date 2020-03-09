Гончар: Из-за обвала цен на нефть для РФ наступают не лучшие времена. Для Украины ситуация не выглядит катастрофической

Из-за обвала цен на нефть Россия может столкнуться с серьезными экономическими и политическими проблемами, в то время как для Украины сложившаяся на нефтяных рынках ситуация не выглядит катастрофической, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар.

"Российский бюджет сверстан из расчета, что среднегодовая стоимость нефти будет $42,4 за баррель. Поэтому падение стоимости нефти – больно для них. Главный вопрос в том, как долго цены будут держаться на таком низком уровне. Даже если завтра нефть немного подорожает, предпосылок для существенного повышения цен нет. Мировой рынок перенасыщен нефтью. И то, что РФ не смогла договориться с Саудовской Аравией, очень показательно. России деньги нужны здесь и сейчас, поэтому она отказалась идти на сокращение экспорта. Я предполагаю, что они еще постараются договориться. Но даже если это произойдет, падение стоимости нефти продолжится. Американцы за последние 10 лет совершили колоссальный прыжок в технологии добычи сланцевой нефти. Да, для нефтедобывающих компаний США будет проблемной добыча при стоимости нефти ниже $30. Но не фатальной", – подчеркнул Гончар.

Он не исключает, что стоимость нефти может обвалиться и до $10 за баррель.

"У нас почему-то забыли о том, что Россия руками Ирана пыталась ударить по саудовской нефтяной инфраструктуре. В прошлом году иранские дроны атаковали крупнейший нефтяной комплекс Саудовской Аравии. Там это не оставили без внимания. И эпидемия коронавируса просто приблизила время мести. У Саудовской Аравии самая низкая себестоимость добычи нефти. Она может позволить себе роскошь снижения цен. Хотя, конечно, на их бюджете это тоже отразится. В Саудовской Аравии хорошо понимают, что за попытками раскачать ситуацию в их стране стоят Россия и Иран. Сейчас многое зависит от того, как долго продлится эпидемия коронавируса. По некоторым прогнозам, нефть может подешеветь до $20 и даже до $10 за баррель. Разумеется, какое-то время Россия может продержаться на своих резервах. Но войны и спецоперации за пределами страны серьезно подрывают российский бюджет. К тому же РФ столкнется с кризисом из-за внесения поправок в конституцию. Российская олигархономика может не выдержать всех этих испытаний", – отметил собеседник.

По его мнению, больше всего падение цен на нефть отразится на украинской металлургии.

"Сейчас Россия может пойти по сценарию коллапса СССР, когда обвалились цены на нефть. И при этом Москва будет обвинять Саудовскую Аравию, которая, по словам российской пропаганды, была "пособником США в уничтожении СССР". Процесс коллапса в Советском Союзе длился до 1991 года. Все время, пока цена на нефть была низкой, Москва очень смирно вела себя на мировой арене. И теперь у РФ на горизонте замаячил аналогичный сценарий. Не забывайте и о коронавирусе – это первый "черный лебедь". На подходе еще один. Для России наступают не лучшие времена. И для их экономики, и для политики, и для общества в целом. Если говорить об экспорте Украины, то падение стоимости нефти сильнее всего ударит по нашей металлургии. Про аграрную продукцию я такого сказать не могу, так как коронавирус спровоцировал многих начать запасаться продовольственными товарами. Другой вопрос, что у нас будет с урожаем после такой аномально теплой зимы. В любом случае для нас ситуация не выглядит катастрофической", – резюмировал Гончар.

5 марта ОПЕК, куда входит 14 нефтедобывающих стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор – согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нее из-за коронавируса. Ожидалось, что 6 марта к сделке присоединится Россия, но сторонам не удалось договориться о продлении существующего или заключении нового соглашения.

До 1 апреля между странами – членами ОПЕК и партнерами организации продолжает действовать договоренность о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки, достигнутая в 2016 году крупнейшими экспортерами, в том числе Саудовской Аравией и Россией. После этого все ограничения будут сняты.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти".

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. После обвала цен на нефть в РФ начал стремительно дешеветь рубль.