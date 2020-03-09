Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гончар: Из-за обвала цен на нефть для РФ наступают не лучшие времена. Для Украины ситуация не выглядит катастрофической

Падение стоимости нефти сильнее всего ударит по украинской металлургии, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гончар: Россия может пойти по сценарию коллапса СССР
Гончар: Россия может пойти по сценарию коллапса СССР
Фото: radiosvoboda.org

Из-за обвала цен на нефть Россия может столкнуться с серьезными экономическими и политическими проблемами, в то время как для Украины сложившаяся на нефтяных рынках ситуация не выглядит катастрофической, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар.

"Российский бюджет сверстан из расчета, что среднегодовая стоимость нефти будет $42,4 за баррель. Поэтому падение стоимости нефти – больно для них. Главный вопрос в том, как долго цены будут держаться на таком низком уровне. Даже если завтра нефть немного подорожает, предпосылок для существенного повышения цен нет. Мировой рынок перенасыщен нефтью. И то, что РФ не смогла договориться с Саудовской Аравией, очень показательно. России деньги нужны здесь и сейчас, поэтому она отказалась идти на сокращение экспорта. Я предполагаю, что они еще постараются договориться. Но даже если это произойдет, падение стоимости нефти продолжится. Американцы за последние 10 лет совершили колоссальный прыжок в технологии добычи сланцевой нефти. Да, для нефтедобывающих компаний США будет проблемной добыча при стоимости нефти ниже $30. Но не фатальной", – подчеркнул Гончар.

Он не исключает, что стоимость нефти может обвалиться и до $10 за баррель.

"У нас почему-то забыли о том, что Россия руками Ирана пыталась ударить по саудовской нефтяной инфраструктуре. В прошлом году иранские дроны атаковали крупнейший нефтяной комплекс Саудовской Аравии. Там это не оставили без внимания. И эпидемия коронавируса просто приблизила время мести. У Саудовской Аравии самая низкая себестоимость добычи нефти. Она может позволить себе роскошь снижения цен. Хотя, конечно, на их бюджете это тоже отразится. В Саудовской Аравии хорошо понимают, что за попытками раскачать ситуацию в их стране стоят Россия и Иран. Сейчас многое зависит от того, как долго продлится эпидемия коронавируса. По некоторым прогнозам, нефть может подешеветь до $20 и даже до $10 за баррель. Разумеется, какое-то время Россия может продержаться на своих резервах. Но войны и спецоперации за пределами страны серьезно подрывают российский бюджет. К тому же РФ столкнется с кризисом из-за внесения поправок в конституцию. Российская олигархономика может не выдержать всех этих испытаний", – отметил собеседник.

По его мнению, больше всего падение цен на нефть отразится на украинской металлургии.

"Сейчас Россия может пойти по сценарию коллапса СССР, когда обвалились цены на нефть. И при этом Москва будет обвинять Саудовскую Аравию, которая, по словам российской пропаганды, была "пособником США в уничтожении СССР". Процесс коллапса в Советском Союзе длился до 1991 года. Все время, пока цена на нефть была низкой, Москва очень смирно вела себя на мировой арене. И теперь у РФ на горизонте замаячил аналогичный сценарий. Не забывайте и о коронавирусе – это первый "черный лебедь". На подходе еще один. Для России наступают не лучшие времена. И для их экономики, и для политики, и для общества в целом. Если говорить об экспорте Украины, то падение стоимости нефти сильнее всего ударит по нашей металлургии. Про аграрную продукцию я такого сказать не могу, так как коронавирус спровоцировал многих начать запасаться продовольственными товарами. Другой вопрос, что у нас будет с урожаем после такой аномально теплой зимы. В любом случае для нас ситуация не выглядит катастрофической", – резюмировал Гончар.

5 марта ОПЕК, куда входит 14 нефтедобывающих стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор – согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нее из-за коронавируса. Ожидалось, что 6 марта к сделке присоединится Россия, но сторонам не удалось договориться о продлении существующего или заключении нового соглашения. 

До 1 апреля между странами – членами ОПЕК и партнерами организации продолжает действовать договоренность о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки, достигнутая в 2016 году крупнейшими экспортерами, в том числе Саудовской Аравией и Россией. После этого все ограничения будут сняты. 

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти".

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. После обвала цен на нефть в РФ начал стремительно дешеветь рубль

Теги: Россия, Украина, Саудовская Аравия, экономика, нефть, экспорт, Михаил Гончар, цена на нефть, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Ждать месячных четыре месяца не очень ок". Jerry Heil показала, как выглядела на грани анорексии
"Ждать месячных четыре месяца не очень ок". Jerry Heil показала, как выглядела на грани анорексии
Беременная Кэти Перри мечтает о дочери
Беременная Кэти Перри мечтает о дочери
"Улыбка Джоконды". Фреймут рассказала, как покорить человека мгновенно
"Улыбка Джоконды". Фреймут рассказала, как покорить человека мгновенно
Умер актер "Игры престолов" Макс фон Сюдов
Умер актер "Игры престолов" Макс фон Сюдов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS