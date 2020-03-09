Экономист Савченко: Падение цен на нефть – подарок для Украины. Главный вопрос – сколько это будет продолжаться?

Обвал цен на нефть несет Украине больше позитива, чем негатива. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.

"У нас резко упадет импорт. Потому что основными статьями импорта у нас являются нефть и газ. При этом чем меньше импорт – тем выше ВВП. Украина, даже ничего не делая, лишь благодаря снижению цен на нефть может получить прирост ВВП. Если перенести это на ситуацию с нефтью, то импорт у нас уменьшится где-то на 10%. Я продолжаю говорить, что [президент Украины Владимир] Зеленский родился в рубашке. У нас ВВП в первом квартале упал впервые за три года. А тут раз – и такой подарок. Главный вопрос – сколько это будет продолжаться? То есть падение цен на нефть станет одним из факторов роста ВВП Украины. Также эта ситуация повлияет на курс доллара. То, что сейчас происходит с нефтью, – это хорошая поддержка гривны. Спрос на валюту из-за сокращения импорта будет уменьшаться. Помимо этого, должны понизиться цены на бензин", – отметил экономист.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин вынужден будет сосредоточиться на защите российской экономики от последствий падения стоимости нефти.

"Но есть и негативные факторы. Произошла девальвация рубля, а значит, российские товары станут более конкурентоспособными на нашем рынке. Например, товары бытовой химии. В качестве ответа украинское правительство должно понижать ставку рефинансирования, чтобы немного девальвировать гривну. Россия, к сожалению, все-таки остается вторым после Китая торговым партнером Украины. Не хотелось бы, чтобы их товары побеждали в конкуренции с нашими. Еще один минус обвала цен на нефть – вслед за этим могут подешеветь металл и продукты сельского хозяйства. Не сильно, конечно, но мы ощутим. Думаю, на 5–10%. Соответственно, наш экспорт немного сократится. Но в целом позитива от падения цен на нефть для нас больше, чем негатива. Традиционно то, что плохо для России, хорошо для Украины. К тому же, Путину придется больше внимания уделять тому, что делать с недовольством своего населения. Правда, россияне будут долго терпеть. Это в других странах люди выходят на массовые забастовки, когда доходы падают даже на 5%. И тем не менее Путину придется думать, как защитить российскую экономику от удара", – резюмировал Савченко.

5 марта Организация стран – экспортеров нефти, куда входит 14 нефтедобывающих государств: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор, – согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нее из-за коронавируса. Ожидалось, что 6 марта к сделке присоединится Россия, но сторонам не удалось договориться о продлении существующего или заключении нового соглашения.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что сделка с ОПЕК не отвечала интересам России и не была партнерской. По данным источников The Bell, инициатором разрыва сделки был глава "Роснефти" Игорь Сечин. Руководство России считает, что отказ от сделки нанесет урон американским производителям сланцевой нефти, выяснили журналисты The Bell и Bloomberg.

До 1 апреля между странами – членами ОПЕК и партнерами организации продолжает действовать договоренность о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки, достигнутая в 2016 году крупнейшими экспортерами, в том числе Саудовской Аравией и Россией. После этого все ограничения будут сняты.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти".

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе.

После утреннего обвала цен на нефть резко упали биржевые индексы целого ряда стран. Торги на нью-йоркской фондовой бирже впервые со времен финансового кризиса 2008 года были приостановлены.