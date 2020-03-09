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Трамп: Падение цен на нефть – это хорошо

По мнению президента США Дональда Трампа, причинами обвала нефтяного рынка стали спор между Саудовской Аравией и Россией, а также фейковые новости.

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Трамп прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке
Трамп прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп считает обвал нефтяного рынка позитивным явлением. Об этом он написал 9 марта в Twitter.

"Хорошо для потребителя, что цены на бензин снижаются! Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и добыче нефти. Это, а также фейковые новости – причина обвала рынка", – заявил Трамп, не пояснив, что имеет в виду под фейковыми новостями.

5 марта Организация стран – экспортеров нефти, куда входит 14 нефтедобывающих государств: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор – согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нее из-за коронавируса. Ожидалось, что 6 марта к сделке присоединится Россия, но сторонам не удалось договориться о продлении существующего или заключении нового соглашения.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что сделка с ОПЕК не отвечала интересам России и не была партнерской. По данным источников The Bell, инициатором разрыва сделки был глава "Роснефти" Игорь Сечин. Руководство России считает, что отказ от сделки нанесет урон американским производителям сланцевой нефти, выяснили журналисты The Bell и Bloomberg

До 1 апреля между странами – членами ОПЕК и партнерами организации продолжает действовать договоренность о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки, достигнутая в 2016 году крупнейшими экспортерами, в том числе Саудовской Аравией и Россией. После этого все ограничения будут сняты.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти".

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе.

После утреннего обвала цен на нефть резко упали биржевые индексы целого ряда стран. Торги на нью-йоркской фондовой бирже впервые со времен финансового кризиса 2008 года были приостановлены.

Теги: Россия, США, Саудовская Аравия, биржевые индексы, ОПЕК, Дональд Трамп, цена на нефть
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