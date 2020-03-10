Для сглаживания курсовых колебаний НБУ продал на межбанке $250 млн

В Национальном банке считают, что ситуация на валютном рынке сложилась "под влиянием психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект". Для сдерживания девальвации регулятор готов использовать международные резервы.

По состоянию на 10 марта международные резервы Украины составляют $26,8 млрд, НБУ готов их использовать для поддержания курса гривны Фото: depositphotos.com

10 марта Национальный банк Украины продал $250 млн на межбанковском рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны. Об этом сказано в заявлении регулятора.

НБУ связывает колебания на рынке с неопределенностью по поводу дальнейшего распространения коронавируса в мире и "повышения турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках".

Регулятор считает, что текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском, и наличном – сложилась "под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект".

Чтобы сгладить ситуацию, на прошлой неделе НБУ трижды выходил на межбанк с интервенциями и продал $307 млн.

"Сегодня также, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни, который подпитывается нервными настроениями участников рынка, Национальный банк вышел с интервенцией по продаже валюты и по состоянию на 13.00 продал $250 млн", – сказано в сообщении.

Нацбанк заверил, что готов и в дальнейшем использовать международные резервы "для недопущения раскачивания курса".

По состоянию на 10 марта международные резервы Украины составляют $26,8 млрд, что является самым высоким показателем с ноября 2012 года, отметили в НБУ.

Утром на открытии межбанковского рынка курс гривны к доллару снизился до 25,2725 грн/$ – до минимума с сентября 2019 года. На закрытии межбанка в пятницу, 6 марта, курс при покупке составлял 24,9800 грн/$, при продаже – 25,0100 грн/$. Чтобы поддержать гривну, Национальный банк вышел на межбанковский рынок с интервенцией.

Аналитики Finance.ua считают, что на ситуацию на межбанковском валютном рынке влияет несколько факторов, в том числе рекордный обвал цен на нефть в мире, паника из-за коронавируса и торговые противоречия между США, ЕС и Китаем.

На 10 марта НБУ установил официальный курс гривны на уровне 24,92 грн/$ (по сравнению с предыдущим днем национальная валюта подешевела на 18 коп.). Утром в обменниках доллар в среднем покупали по 25 грн/$, а продавали по 25,5 грн/$. Это минимальные показатели с августа 2019 года.

9 марта в связи с провалом переговоров Организации стран – экспортеров нефти с партнерами (в том числе Россией) по поводу ограничения добычи сырья стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. К вечеру 10 марта стоимость нефти Brent выросла почти на 10% – до $38 за баррель. Вслед за ценами на нефть рухнули мировые биржевые индексы.