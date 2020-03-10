Для сглаживания курсовых колебаний НБУ продал на межбанке $250 млн

10 марта Национальный банк Украины продал $250 млн на межбанковском рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны. Об этом сказано в заявлении регулятора.
НБУ связывает колебания на рынке с неопределенностью по поводу дальнейшего распространения коронавируса в мире и "повышения турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках".
Регулятор считает, что текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском, и наличном – сложилась "под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект".
Чтобы сгладить ситуацию, на прошлой неделе НБУ трижды выходил на межбанк с интервенциями и продал $307 млн.
"Сегодня также, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни, который подпитывается нервными настроениями участников рынка, Национальный банк вышел с интервенцией по продаже валюты и по состоянию на 13.00 продал $250 млн", – сказано в сообщении.
Нацбанк заверил, что готов и в дальнейшем использовать международные резервы "для недопущения раскачивания курса".
По состоянию на 10 марта международные резервы Украины составляют $26,8 млрд, что является самым высоким показателем с ноября 2012 года, отметили в НБУ.
Утром на открытии межбанковского рынка курс гривны к доллару снизился до 25,2725 грн/$ – до минимума с сентября 2019 года. На закрытии межбанка в пятницу, 6 марта, курс при покупке составлял 24,9800 грн/$, при продаже – 25,0100 грн/$. Чтобы поддержать гривну, Национальный банк вышел на межбанковский рынок с интервенцией.
Аналитики Finance.ua считают, что на ситуацию на межбанковском валютном рынке влияет несколько факторов, в том числе рекордный обвал цен на нефть в мире, паника из-за коронавируса и торговые противоречия между США, ЕС и Китаем.
На 10 марта НБУ установил официальный курс гривны на уровне 24,92 грн/$ (по сравнению с предыдущим днем национальная валюта подешевела на 18 коп.). Утром в обменниках доллар в среднем покупали по 25 грн/$, а продавали по 25,5 грн/$. Это минимальные показатели с августа 2019 года.
9 марта в связи с провалом переговоров Организации стран – экспортеров нефти с партнерами (в том числе Россией) по поводу ограничения добычи сырья стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. К вечеру 10 марта стоимость нефти Brent выросла почти на 10% – до $38 за баррель. Вслед за ценами на нефть рухнули мировые биржевые индексы.