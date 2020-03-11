Цены на нефть выросли на 10% после рекордного обвала

К вечеру 10 марта майские фьючерсы эталонной марки нефти Brent торгуются в районе $38 за баррель.

Стоимость нефти Brent к вечеру 10 марта выросла почти на 10%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

По состоянию на 16.15 по киевскому времени, майские фьючерсы эталонной марки торгуются по $37,34 за баррель (на 8,7% выше, чем на момент закрытия предыдущего дня торгов). Максимальная цена в течение дня составила $38,09 за баррель.

Нефть WTI подорожала на $2,71 – до $33,84 за баррель (рост составил 8,71%). В течение дня стоимость нефти этой марки поднималась до $34,36 за баррель.

5 марта Организация стран – экспортеров нефти, куда входит 14 нефтедобывающих государств – Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор, – согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нее из-за коронавируса. Ожидалось, что 6 марта к сделке присоединится Россия, но сторонам не удалось договориться о продлении существующего или заключении нового соглашения.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что сделка с ОПЕК не отвечала интересам России и не была партнерской. По данным источников The Bell, инициатором разрыва сделки был глава "Роснефти" Игорь Сечин. Руководство России считает, что отказ от сделки нанесет урон американским производителям сланцевой нефти, выяснили журналисты The Bell и Bloomberg.

До 1 апреля между странами – членами ОПЕК и партнерами организации, в том числе Россией, продолжает действовать договоренность о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки. После этого все ограничения будут сняты.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти".

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. После утреннего обвала цен на нефть резко упали биржевые индексы целого ряда стран. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже впервые со времен финансового кризиса 2008 года были приостановлены.

На сайте торгов указано, что по состоянию на 10.00 10 марта нефть подорожала на 6% после рекордного падения.

Вслед за этим обвалился российский рубль и рынок акций в РФ.