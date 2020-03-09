После разрыва сделки с ОПЕК "Роснефть" планирует увеличить добычу – СМИ

Агентство Bloomberg выяснило, что уже с апреля крупнейшая нефтяная компания России "Роснефть" планирует увеличить добычу нефти, предположительно, на 300 тыс. баррелей в сутки. Такое решение РФ приняла после выхода из переговоров с Организацией стран – экспортеров нефти по поводу ограничения добычи сырья.

В четвертом квартале 2019 года "Роснефть" добывала 4,67 млн баррелей нефти в сутки Фото: depositphotos.com

Крупнейшая нефтяная компания России "Роснефть" планирует увеличить добычу нефти в апреле, сразу после того, как сделка Организации стран – экспортеров нефти и ее партнеров прекратит действовать. Об этом 9 марта агентству Bloomberg рассказал источник, близкий к компании.

Собеседник заявил агентству, что "Роснефть" готова к любому сценарию и сможет успешно адаптироваться к низким ценам.

По словам источника, за неделю-две "Роснефть" сможет увеличить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.

РБК отмечает, что в четвертом квартале 2019 года суточная добыча нефти "Роснефтью" составляла 4,67 млн баррелей.

5 марта ОПЕК, куда входит 14 нефтедобывающих стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор – согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нее из-за коронавируса. Ожидалось, что 6 марта к сделке присоединится Россия, но сторонам не удалось договориться о продлении существующего или заключении нового соглашения.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что сделка с ОПЕК не отвечала интересам России и не была партнерской. По данным источников The Bell, инициатором разрыва сделки был глава "Роснефти" Игорь Сечин. Руководство России считает, что отказ от сделки нанесет урон американским производителям сланцевой нефти, выяснили журналисты The Bell и Bloomberg.

До 1 апреля между странами – членами ОПЕК и партнерами организации продолжает действовать договоренность о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки, достигнутая в 2016 году крупнейшими экспортерами, в том числе Саудовской Аравией и Россией. После этого все ограничения будут сняты.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти".

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. Вслед за ценами на нефть рухнули мировые биржевые индексы, а в РФ начал стремительно дешеветь рубль.