Падение цены на нефть. В Антимонопольном комитете ждут снижения цены на топливо на украинских АЗС

Уровень розничных цен на бензин должен коррелировать с изменениями факторов, влияющих на их формирование, заявили в Антимонопольном комитете после падения в мире цены на нефть.

В Антимонопольном комитете Украины ожидают снижения цены на топливо после резкого падения цены на нефть в мире. Об этом говорится в сообщении АМКУ.

"Вчера цены на нефть подверглись сильнейшему обвалу с 1991 года – на 30%. Понятно, что ожидать такого же стремительного падения цен на АЗС не приходится, ведь между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев – транспортировка, переработка, снова транспортировка, автозаправочные станции и тому подобное. Однако и практика немедленного повышения цен на бензин в случае подорожания нефти, и очень медленное снижение цен после удешевления сырья тоже имеют место. И не только в Украине – самые крупные конкурентные ведомства мира тоже борются с такими проявлениями", – отметили в АМКУ.

В ведомстве отметили, что будут внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами, потому что ожидается стремительное падение цены не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива. Уровень розничных цен должен коррелировать с изменениями факторов, влияющих на их формирование, подчеркнули в АМКУ.

"Напомним, что в декабре прошлого года, после получения рекомендаций АМКУ крупнейшие участники рынка торговли нефтепродуктами уже снижали цены на бензины и дизтопливо. Однако комитет вынужден был начать углубленное исследование этого рынка, поскольку не увидел достаточного обоснования установленных на АЗС цен. Исследование пока продолжается", – добавили в ведомстве.

Стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель – на фоне разногласий Саудовской Аравии и России относительно объемов добычи. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе.