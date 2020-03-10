Объективно, конечно, российский демарш с квотами на добычу нефти для ОПЕК+ работает не против США, что бы там ни говорил [пресс-секретарь "Роснефти" Михаил] Леонтьев.

Доля нефтегазовой промышленности составляет около 1% ВВП США, и американцы могут даже не заметить, что Россия как-то пытается им навредить. К тому же отнюдь не вся нефть в Штатах сланцевая. Много нефти добывается и традиционным способом.

Если нефть сильно упадет в цене, американские потребители с еще большим удовольствием будут ее импортировать, как это они делают много десятилетий подряд. У них нет никакого специального "патриотизма" на этот счет.

Нерентабельные скважины будут заморожены и их разморозят вновь, как только цены пойдут вверх. Так уже было в 2014–2016 годах. И так будет опять. Технология "заморозки – разморозки" отработана и никаких проблем с этим у американских компаний не будет.

К тому же США, являясь крупнейшим производителем нефти в мире, тем не менее экспортируют всего лишь 1,5 млн баррелей в сутки, а импортируют – 7,5 млн. Таким образом, они являются чистым нетто-импортером нефти на 6 млн баррелей в сутки.

Даже Россия экспортирует нефть в США! Следовательно, ни о каких рынках, которые у России "отвоевали" США, не может быть и речи. Эта проблема существует только в воспаленном воображении Леонтьева.

Разумеется, нельзя всерьез обсуждать и тезис о "мести" Америке за санкции против "Северного потока – 2". "Северный поток – 2" Россия так или иначе достроит, а мстить таким дорогостоящим для самих себя образом, мне кажется, неспособен даже Сечин.

Ведь на падении цен "Роснефть" в среднесрочной перспективе теряет десятки миллиардов долларов, а от "Северного потока – 2" прибыли будет пара-тройка миллиардов в год. И то: не "Роснефти", а "Газпрома". Кто знает отношения между этими компаниями, тот оценит и абсурдность тезиса о так называемой мести.

С кем же Россия тягается в этот раз? Кого она хочет вытеснить с рынка после того, как США фактически убрали с рынка Венесуэлу и Иран? Во-первых, конечно, всех производителей с высокой себестоимостью добычи. Это, прежде всего, компании, которые добывают нефть в Северном море (например, Норвегия). Также в зоне риска теперь производители вязких и тяжелых сортов нефти (например, Канада).

Однако основной удар наносится по Саудовской Аравии (СА) и вообще по арабским производителям. Путин долго готовился к этой войне, и вот она началась. Почему Путин считает, что он выиграет? Потому что ВВП России ($1,6 трлн) больше ВВП СА ($750 млрд). Потому что доля нефтегазовой промышленности в ВВП у России 20%, а у СА – почти 50%. Потому что доля нефтегазовых доходов в бюджете России 40%, а у СА – 75%.

Потому что СА почти полностью зависит от импорта всего подряд, а Россия, после пяти лет политики "импортозамещения" – в значительно меньшей степени и, следовательно, Россия меньше пострадает от падения курса национальной валюты, чем СА.

Золотовалютные резервы (ЗВР) России в этом году впервые за много лет стали больше, чем ЗВР СА, и составили $526 млрд против $508 млрд. Зря что ли Путин их так долго копил? Таким образом, Россия лучше, чем СА, подготовилась к этой войне.

Кстати, помимо ценовой войны, есть еще и обыкновенная. И если России объективно никто не угрожает, то СА перманентно находится под угрозой прямого конфликта с Ираном. Вспомните хотя бы прошлогодние атаки на нефтеперерабатывающие заводы в СА, за которыми, очевидно, стоял Иран. А Иран, кстати, союзник России в Сирии... А СА поддерживает исламских радикалов-суннитов и есть сведения, что финансировала ИГИЛ и "Аль-Каиду"...

Из-за всех этих нюансов СА вынуждена нести большие расходы на оборону ($67 млрд – третий показатель в мире после США и Китая), а Россия второй год подряд их снижает ($61 млрд – шестое место).

По всему получается, что шансы России в этой войне на истощение предпочтительнее. И в случае победы ей, помимо отвоеванных рынков и высоких цен, достанется благодарность всего прогрессивного человечества: ведь не секрет, что за всеми исламскими радикальными террористическими группировками в мире стоит королевская семья саудитов...

СА, кстати, все это хорошо понимает. Отсюда такая нервная реакция: взрывной рост добычи, огромные скидки потребителям в Европе и Азии. Они решили пойти ва-банк.

Но победа России (если таковая, конечно, случится), будет достигнута за ваш счет, дорогие россияне. Обрастание "жирком" в очередной раз откладывается. Придется потерпеть. Денег на вас опять не будет. "Вы тут держитесь" и далее по тексту.

Ну, а раз "жирок" откладывается, значит, и смена власти – тоже. Путин же четко сказал: нет "жирка" – нет смены власти.

Тебе все ясно, дружок?

Источник: Кох Альфред / Facebook