В Италии ужесточили карантин из-за COVID-19: в стране закрыли магазины и рестораны

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что эффект от новых ограничительных мер можно будет оценить через две недели. Страна занимает второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в Италии решили ужесточить карантин и до 25 марта закрыть все магазины, помимо продуктовых и аптек, а также бары и рестораны. Соответствующее распоряжение премьер-министр Джузеппе Конте подписал 11 марта, сообщается на сайте правительства.

Система общественного транспорта, АЗС, банки, страховые компании, сельскохозяйственные предприятия и животноводческие фермы, фирмы, которые поставляют товары и услуги, прачечные, химчистки и похоронные бюро продолжат работу. Также будут открыты газетные и табачные киоски.

Временно закроются парикхмахерские и косметологические кабинеты.

Доставка еды и товаров на дом не запрещена.

В указе сказано, что компании должны при возможности внедрить гибкий рабочий график, позволить сотрудникам работать удаленно или же предоставить им оплачиваемые отпуска. В офисах компаний, которые продолжат работать, сотрудники должны придерживаться межличностного безопасного расстояния в один метр, отмечается в документе.

Указ вступил в силу 12 марта.

11 марта Конте выступил с эмоциональным видеообращением к нации, сообщает La Repubblica. Он сказал, что эффект от новых мер можно будет оценить через две недели.

"Если цифры будут продолжать расти, что отнюдь не маловероятно, это не значит, что нам придется торопиться с введением новых мер. Нам не следует вслепую бежать в пропасть. Мы должны оставаться в ясном уме и быть ответственными. Сегодня мы должны находиться на расстоянии, чтобы обняться завтра", – цитирует его издание.

С 10 марта в Италии уже действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения до апреля, запретили массовые собрания, отменили почти все спортивные мероприятия и призвали граждан меньше выходить на улицу.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, коронавирусом заразились 118 326 человек в более чем 100 странах, 4292 человека умерли. Большинство смертей – 3162 – зафиксировано в Китае.

Италия занимает второе место в мире по количеству зараженных. По данным на вечер 11 марта, COVID-19 диагностировали у 12 462 жителей страны, 827 из них умерли.