В Италии из-за коронавируса вспыхнули тюремные бунты, погибло 11 человек

8–10 марта в 20 тюрьмах Италии протестовали заключенные, которые выступали против ограничений, введенных во время вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. В тюрьме Модены погибло восемь человек, еще трое погибших – в тюрьме Риети.

Во время бунта в тюрьме в Милане заключенные взобрались на крышу Фото: EPA

В результате беспорядков в тюрьмах по всей территории Италии умерло 11 человек. Об этом 10 марта сообщило агентство ANSA.

Большинство погибших – восемь человек – отбывали наказание в тюрьме Модены. Предположительно семь из них погибли от передозировки препаратами, которые они украли из тюремной аптеки, еще один – от отравления угарным газом. Трое заключенных умерли в тюрьме Риети тоже после передозировки.

Euronews отмечает, что беспорядки начались 8 марта и были вызваны чрезвычайными ограничениями, введенными во время вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе отменой свиданий с родственниками. В общей сложности протесты охватили 20 тюрем.

В некоторых пенитенциарных учреждениях заключенные устроили пожары и взяли сотрудников в заложники.

Во время бунта в тюрьме в Риме вспыхнул пожар. Фото: EPA

По данным издания министерства юстиции страны gNews, к 10 марта беспорядки закончились везде, кроме тюрьмы в Трапани, где заключенные взобрались на крышу и требовали немедленно провести им тест на коронавирус. К вечеру 10 марта, как отметило местное издание TrapaniSì, ситуация и в этой тюрьме стабилизировалась.

Полиция все еще разыскивает 23 заключенных, которые сбежали из тюрьмы в городе Фоджа, выяснило агентство ANSA.

По данным на вечер 10 марта, в Италии коронавирусную инфекцию диагностировали у 10 149 пациентов, из них 631 человек умер, пишет La Repubblica. В Италии в последние дни фиксируется наибольшая смертность от COVID-19 в мире. Из-за распространения коронавируса по всей стране ввели карантин, который включает в себя ограничение публичных собраний и закрытие школ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.