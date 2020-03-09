Глава ВОЗ: Угроза пандемии коронавируса становится вполне реальной
Коронавирусная инфекция распространяется в мире все более быстрыми темпами, признал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Ранее ВОЗ отказывалась называть ситуацию пандемией.
Гебрейесус призвал не сдаваться в борьбе с коронавирусом
Фото: ЕРА
Быстрое распространение нового коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру делает пандемию вероятной. Об этом на пресс-конференции в Женеве 9 марта заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Пресс-конференцию транслировал YouTube-аккаунт ВОЗ.
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