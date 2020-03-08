В Китае выявлено 44 новых случая COVID-19, наименьшее количество с 21 января

27 человек в китайской провинции Хубэй скончались за минувшие сутки от коронавирусной инфекции.

За сутки из больниц в материковой части Китая выписался 1661 человек Фото: ЕРА

По данным на утро 8 марта, в Китае зафиксировано 44 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил Национальный комитет по здравоохранению КНР.

Начиная с 21 января это наименьшее количество заболевших за сутки.

27 человек, который ранее заболели COVID-19 (болезнь, вызываемая новым коронавирусом), скончались, все – в провинции Хубэй, откуда начал распространяться вирус.

Число пациентов в тяжелом состоянии сократилось с 248 до 225. За сутки из больниц в материковой части Китая выписался 1661 человек.

В общей сложности после начала эпидемии в КНР заболело 80 695 граждан, 3097 человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 7 марта в мире было зарегистрировано 101 927 случаев заражения новым коронавирусом.