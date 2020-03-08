В Китае выявлено 44 новых случая COVID-19, наименьшее количество с 21 января

По данным на утро 8 марта, в Китае зафиксировано 44 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил Национальный комитет по здравоохранению КНР.
Начиная с 21 января это наименьшее количество заболевших за сутки.
27 человек, который ранее заболели COVID-19 (болезнь, вызываемая новым коронавирусом), скончались, все – в провинции Хубэй, откуда начал распространяться вирус.
Число пациентов в тяжелом состоянии сократилось с 248 до 225. За сутки из больниц в материковой части Китая выписался 1661 человек.
В общей сложности после начала эпидемии в КНР заболело 80 695 граждан, 3097 человек умерли.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 7 марта в мире было зарегистрировано 101 927 случаев заражения новым коронавирусом.